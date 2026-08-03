Jubilados ANSES: cuánto cobra un jubilado de la mínima en agosto 2026 con el bono

El bono se acredita de manera automática junto con el haber previsional, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional para acceder al refuerzo.

¿Qué pasa con los jubilados que cobran más que la mínima?

Los jubilados que perciben un haber superior al mínimo también recibirán el aumento correspondiente por movilidad. En el caso de quienes cobran por encima de la mínima pero no alcanzan el monto total establecido con el bono, se aplicará un refuerzo proporcional.

De esta manera, el monto del bono será variable y estará destinado a garantizar que el ingreso total alcance el piso establecido.

Por ejemplo, un jubilado cuyo haber actualizado sea de $440.000 podría recibir un bono de $49.817,12, alcanzando así un ingreso total de $489.817,12.

En cambio, quienes perciban un haber superior a ese monto recibirán únicamente el aumento correspondiente, sin acceder al bono extraordinario.

¿Cuánto cobra un jubilado con el haber máximo en agosto?

El aumento del 1,9% también se aplicará sobre los haberes previsionales más altos del sistema.

De esta manera, el haber máximo de las jubilaciones del sistema previsional nacional alcanzará los $2.825.074,77 brutos en agosto de 2026.

Los beneficiarios que cobran el haber máximo no recibirán el bono extraordinario de $70.000, ya que el refuerzo está destinado a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.

Calendario de pagos de jubilados ANSES en agosto 2026

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán sus haberes durante agosto de acuerdo con el último número de su DNI.

El cronograma de pagos establecido es el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto.

lunes 17 de agosto. DNI terminados en 6: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto.

De esta manera, los jubilados que cobran la mínima recibirán durante agosto el haber actualizado junto con el bono extraordinario que corresponda, de acuerdo con cada situación previsional.