Trends
nazis
Nazi
Historias de vida

Quién fue San Maximiliano Kolbe, el santo asesinado por los nazis que ofreció su vida hace 84 años para salvar a un prisionero

Fraile franciscano y fiel devoto a la Virgen María, Kolbe pasó sus últimos días en Auschwitz, donde murió tras ofrecerse voluntario para salvar a un compañero de prisión.

Este 14 de agosto se cumplen 84 años del sacrificio de San Maximiliano Kolbe

Este 14 de agosto se cumplen 84 años del sacrificio de San Maximiliano Kolbe, quien entregó su vida para proteger a un compañero de prisión en Auschwitz

Este jueves 14 de agosto se cumplen 84 años del asesinato de San Maximiliano Kolbe, sacerdote franciscano polaco que eligió sacrificar su vida para proteger a otro prisionero en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial.

Nacido como Raimundo Kolbe el 8 de enero de 1894 en Zduska Wola, entonces parte del Imperio Ruso, desde niño mostró una profunda devoción a la Virgen María. Según relató su madre, cuando era pequeño Raimundo tuvo una visión de la Virgen, quien le mostró dos coronas: una blanca, símbolo de pureza, y otra roja, signo de martirio. Aceptó ambas, un hecho que marcó toda su vida y vocación al servicio y sacrificio.

Al ingresar a la Orden de los Franciscanos Conventuales, adoptó el nombre de Maximiliano María y completó sus estudios de filosofía y teología en Roma. Allí fundó la Milicia de la Inmaculada, destinada a promover la devoción a María y la conversión espiritual de los fieles. Fue ordenado sacerdote en 1918 y regresó a Polonia, donde en 1929 estableció la “Ciudad de la Inmaculada” en Niepokalanów, un complejo religioso con monasterio, seminario, editorial y estación de radio. Más tarde, viajó a Japón como misionero, donde fundó otra “Ciudad de la Inmaculada” y continuó publicando obras religiosas.

Durante su labor pastoral, promovía la devoción al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, enseñando a vivir la fe con compromiso y solidaridad. Tras la invasión nazi, permaneció en el monasterio de Niepokalanów, organizando un hospital temporal y brindando refugio a más de 2 mil personas, incluidos judíos perseguidos. Se negó a inscribirse en la lista de ciudadanos alemanes, renunciando a privilegios y manteniéndose firme en sus convicciones.

La muerte de Kolbe bajo el régimen nazi

kolbe

En 1941, tras la clausura del monasterio por las autoridades alemanas, Kolbe fue arrestado por la Gestapo y luego enviado al campo de concentración de Auschwitz como prisionero 16670. Allí, sufrió hostigamientos y maltratos físicos, pero continuó ejerciendo su labor sacerdotal, guiando y consolando a otros presos.

En julio de 1941, tras la fuga de un prisionero, el oficial de Auschwitz Karl Fritzsch decidió que diez prisioneros morirían de hambre en represalia. Uno de ellos era el sargento polaco Franciszek Gajowniczek, quien clamó por su familia. Kolbe, afectado por tuberculosis, se ofreció voluntariamente en su lugar, declarando: “No tengo a nadie. Soy sacerdote católico”.

Durante dos semanas en el búnker, guió a los prisioneros en la oración, rezando el rosario y cantando a la Virgen. Finalmente, el 14 de agosto de 1941, fue ejecutado mediante inyección de fenol junto a otros tres prisioneros. Sus últimas palabras fueron un Ave María y un mensaje de amor: “Usted no ha entendido nada de la vida, el odio es inútil, solo el amor crea”. Sus restos fueron cremados al día siguiente, coincidiendo con la Asunción de María.

Kolbe fue beatificado en 1971 por Pablo VI y canonizado en 1982 por Juan Pablo II, quien destacó: “Maximiliano Kolbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte sino que donó la vida”.

En 2016, el Papa Francisco visitó la celda del hambre de Auschwitz donde Kolbe pasó sus últimos días, reconociendo su sacrificio y ejemplo de solidaridad, fe y valentía.

papa-francisco
El 19 de julio de 2016, el Papa Francisco visitó la celda del hambre de Auschwitz, lugar donde San Maximiliano Kolbe pasó sus últimos días y fue asesinado.

El 19 de julio de 2016, el Papa Francisco visitó la celda del hambre de Auschwitz, lugar donde San Maximiliano Kolbe pasó sus últimos días y fue asesinado.

