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Alerta en la Selección: Scaloni se comunicó con un futbolista ante el riesgo de perder a un convocado

Ante las complicaciones físicas que arrastran algunos de los 26 citados, desde el cuerpo técnico de la Selección Argentina se comunicaron con un futbolista para que se mantenga en óptimas condiciones por si debe sumarse de emergencia.

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Alerta en la Selección: Scaloni se comunicó con un futbolista ante el riesgo de perder a un convocado

El tramo final de la preparación para la gran competencia internacional sumó un capítulo de estricta cautela médica y logística. El mediocampista Emiliano Buendía recibió un llamado desde la Selección Argentina en las últimas horas, en el que le avisaron que no se tomara vacaciones y continuara entrenando algunos días más ante una posible convocatoria de urgencia para el Mundial 2026, en caso de que se produzca una baja por lesión entre los 26 convocados.

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El compañero de Dibu Martínez en Aston Villa, que viene de ser campeón de la Europa League, es uno de los futbolistas que estaba en la prelista de 55, pero se quedó fuera de los que disputarán la Copa del Mundo a pesar de la gran regularidad mostrada en el Viejo Continente. Sin embargo, como el entrenador Lionel Scaloni continúa evaluando uno por uno a los integrantes de la delegación que arrastran problemas físicos, desde el cuerpo técnico le advirtieron al volante de 29 años que todavía no se descarta un cambio si notan que alguno no llegará en su mejor forma al inicio de la Copa del Mundo.

Por qué la Selección Argentina llamó a Emiliano Buendía a días del Mundial

La comunicación de las autoridades de la Albiceleste responde estrictamente al gran nivel que expuso el futbolista en la Premier League y a las dudas médicas que persisten en la concentración de Kansas.

El último año en Europa, el marplatense tuvo un desempeño muy destacable porque disputó 54 partidos, convirtió once goles y repartió nueve asistencias, cuatro de ellas en el plano internacional, que lo convirtieron en un referente de Aston Villa. Más allá de que Scaloni lo ha seguido en el último tiempo, en la nómina definitiva optó por llevar a Giovani Lo Celso, quien en Qatar no había estado por una lesión.

Qué jugador de la Selección Argentina está en duda por lesión

El motivo central que reactivó las alarmas del cuerpo técnico tiene nombre y apellido en la mitad de la cancha. Buendía podría meterse en caso de que Nicolás Paz no evolucione como se espera de la molestia que arrastra en la rodilla izquierda.

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Actualmente, El futbolista de Como es a quien más le presta atención el cuerpo técnico, pero por ahora no corre riesgo de quedarse sin Mundial y realiza un tratamiento especial junto a los kinesiólogos de la delegación para intentar revertir el cuadro inflamatorio.

En ese contecto, la planificación del director técnico santafesino estipula un período de observación riguroso aprovechando los compromisos preparatorios de la semana. El entrenador se tomará estos días antes del inicio del Mundial (empezará el 11) para evaluar si los 26 citados están en condiciones de afrontar una competencia exigente, que requerirá disputar encuentros muy seguido, y en base a las respuestas médicas decidirá si ejecuta modificaciones en la nómina.

Cuándo fue la última vez que Emiliano Buendía jugó en la Selección Argentina

El atacante surgido de las categorías europeas ya sabe lo que es vestir la camiseta del combinado nacional, aunque sus procesos previos quedaron interrumpidos. Buendía había sido convocado en 2022, previo al título que ganó la Albiceleste; en esa ocasión disputó 10 minutos frente a Colombia en las Eliminatorias.

Posteriormente, el futbolista no volvió a ser llamado hasta el año pasado, cuando fue suplente frente a Chile y luego sumó 20 minutos contra Angola en un encuentro amistoso. Desde entonces, no formó parte de la selección, por lo que esta advertencia telefónica le abre una ventana histórica de cara a la Copa del Mundo.

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