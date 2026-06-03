Torta de chocolate sin azúcar ni harinas: cómo prepararla paso a paso con solo tres ingredientes.

No hace falta una larga lista de ingredientes para preparar un postre irresistible. Esta torta de chocolate se elabora con apenas tres ingredientes y logra una textura suave, aireada y muy similar a la de una mousse.
Con una textura suave y un sabor intenso, esta preparación se volvió una de las favoritas entre quienes buscan un postre simple, rendidor y diferente.
La torta de chocolate sin azúcar ni harinas se prepara con apenas tres ingredientes y destaca por su textura cremosa y su intenso sabor a cacao.
No hace falta una larga lista de ingredientes para preparar un postre irresistible. Esta torta de chocolate se elabora con apenas tres ingredientes y logra una textura suave, aireada y muy similar a la de una mousse.
Además, no lleva harina ni azúcar agregada, por lo que se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren disfrutar de algo dulce con una preparación simple y pocos pasos. Ideal para una merienda especial o como postre después de una comida, combina intensidad de sabor, cremosidad y una presentación elegante.
Para preparar esta torta de chocolate, cuya receta se encuentra en el canal de YouTube de Golosilandia, solo se necesitan tres ingredientes:
1. Fundir el chocolate
Picar el chocolate finamente para que se derrita de manera uniforme. Aunque puede hacerse en microondas, lo ideal es utilizar la técnica de baño María a fuego suave. De esta forma se obtiene una mezcla brillante y con una textura más sedosa.
2. Preparar la base cremosa
En un recipiente amplio, mezclar las cuatro yemas de huevo con el queso mascarpone. No es necesario batir con fuerza; alcanza con integrar los ingredientes suavemente utilizando una espátula.
Una vez que la preparación tenga una consistencia homogénea, incorporar el chocolate fundido y mezclar hasta obtener una crema uniforme y sin grumos.
3. Batir las claras
En otro recipiente, batir las cuatro claras hasta alcanzar el clásico punto nieve. Para comprobar que están listas, basta con inclinar el bowl: si las claras permanecen firmes, alcanzaron la consistencia adecuada.
Luego, incorporarlas a la mezcla de chocolate mediante movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, para conservar el aire y lograr una textura liviana y esponjosa.
El proceso de cocción es fundamental para que la torta de chocolate mantenga su humedad y no se agriete.
Se debe utilizar un molde, preferentemente de 18 centímetros, enmantecado y forrado con papel para hornear.
Primeros 30 minutos: cocinar en horno precalentado a 175°C, con calor arriba y abajo, ubicando el molde en la parte media-baja.
Segundos 30 minutos: colocar una bandeja con agua debajo del molde para generar un efecto similar al baño María, que ayudará a conservar la humedad de la preparación.
Últimos 30 minutos: una vez completada la hora de cocción, apagar el horno y dejar la torta en su interior durante otros 30 minutos. Este reposo evitará que la superficie se quiebre y favorecerá una cocción uniforme.
Al retirar la torta del horno, conviene cubrirla con papel de cocina hasta que alcance la temperatura ambiente.
Si se conserva en la heladera durante algunas horas, el sabor del chocolate se intensifica y la textura gana firmeza. De hecho, muchas personas consideran que está aún más rica al día siguiente.
Para lograr porciones perfectas, existe un truco muy sencillo: humedecer el cuchillo con agua antes de cada corte. De esta manera, la hoja se deslizará con facilidad y permitirá obtener rebanadas limpias y prolijas de esta torta de chocolate tipo mousse, una receta que demuestra que, muchas veces, menos es más.