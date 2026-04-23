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Reality sin límites: violencia física, verbal y psicológica en una casa al borde del colapso

Una escena dramática en la versión de Gran Hermano de Serbia provocó un debate en torno a los límites de los realities.

Reality sin límites: violencia física, verbal y psicológica en una casa al borde del colapso

El reality show volvió a quedar en el centro de la polémica internacional tras un episodio extremo que reaviva un debate incómodo: ¿hasta dónde puede llegar el entretenimiento cuando la violencia deja de ser un recurso narrativo y se convierte en un hecho real? Lo ocurrido en Elita, un programa producido por Rtvpink en Serbia, expone una vez más los límites difusos de un formato que parece alimentarse del conflicto sin medir sus consecuencias.

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En las últimas horas, un video alarmante comenzó a circular en redes sociales y generó indignación. Las imágenes muestran cómo un participante se arroja sobre la cama de una compañera y comienza a agredirla. Primero lo hace de forma verbal, pero rápidamente la situación escala a la violencia física. En cuestión de segundos, el hombre intenta ahorcar a la joven, en una escena que dejó en shock tanto a los presentes dentro de la casa como a los usuarios que replicaron el contenido. La intervención del personal de seguridad fue inmediata: varios integrantes del equipo ingresaron a la habitación y lograron separarlos, evitando un desenlace aún más grave.

El episodio no es un hecho aislado, sino parte de un historial que viene acumulando críticas desde hace años. Elita es la continuación de Zadruga, un reality creado por eljko Mitrovi que debutó en 2017 y que, tras seis temporadas, fue cancelado en 2023 en medio de fuertes cuestionamientos sociales y políticos. El entonces presidente serbio, Aleksandar Vui, había expresado su preocupación por el impacto del programa en los jóvenes, en un contexto de protestas bajo la consigna “Serbia contra la violencia”. Sin embargo, el formato no desapareció: fue relanzado meses después bajo un nuevo nombre, manteniendo gran parte de su estructura original.

El concepto del programa es conocido: participantes aislados en un complejo de lujo, competencias semanales, nominaciones y eliminación por voto del público. Pero a diferencia de otros realities, aquí las reglas parecen diluirse frente al espectáculo del conflicto permanente. A lo largo de los años, se registraron múltiples episodios de agresiones físicas, discusiones extremas y situaciones de violencia psicológica, muchas veces sin intervención inmediata. Incluso en 2021 ya se había denunciado un caso de estrangulamiento observado por otros concursantes sin que nadie actuara.

Las críticas no tardaron en escalar a nivel institucional. Organizaciones como la fundación Slavko uruvija y la Asociación Independiente de Periodistas de Serbia denunciaron la falta de control y la promoción de conductas violentas. También apuntaron contra la Autoridad Reguladora de Medios Electrónicos por su inacción frente a contenidos que podrían vulnerar derechos básicos.

El reciente episodio, protagonizado por Maja Marinkovi y Asmin Durdi, volvió a encender todas las alarmas. La secuencia fue tan violenta como desconcertante: comenzó con una agresión física que dejó consecuencias visibles y terminó con un intento de ahorcamiento que derivó en la detención del participante. Sin embargo, horas después, las cámaras mostraron a la pareja reconciliada, en una escena que para muchos refuerza la lógica tóxica del programa.

Así, Elita vuelve a quedar bajo la lupa. Lo que alguna vez se presentó como un experimento social hoy parece acercarse peligrosamente a un espectáculo sin límites, donde la violencia física, verbal y psicológica no solo ocurre, sino que se exhibe sin filtros. La pregunta ya no es si estos contenidos generan polémica, sino cuánto más puede tolerarse antes de que el colapso deje de ser televisivo y pase a ser real.

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