Un ex Gran Hermano hizo una fuerte acusación sobre Sol Abraham: "La amaba, pero..."

Emiliano Boscatto, recordado por haber sido subcampeón de Gran Hermano 2011, sorprendió este jueves con un fuerte descargo en sus redes sociales dirigido a Sol Abraham, su excompañera y actual participante de la edición Generación Dorada de Telefe.
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Un ex Gran Hermano lanzó un duro mensaje en las redes contra Solange Abraham, y dio detalles de la distancia que hoy los separa.
Emiliano Boscatto, recordado por haber sido subcampeón de Gran Hermano 2011, sorprendió este jueves con un fuerte descargo en sus redes sociales dirigido a Sol Abraham, su excompañera y actual participante de la edición Generación Dorada de Telefe.
En una historia de Instagram, Boscatto comenzó con un tono de confesión: "Me cuesta mucho haber llegado a este punto. Pero necesito descargar esto. Ustedes saben lo que yo amaba a sol. Pero realmente lo de ella fue muy fuerte y duro".
El ex GH apuntó directamente a los cambios que, según él, Abraham mostró en los últimos años: "Ella cambió totalmente su perfil al estar con el millonario de su ex. Nunca más me habló y es la única que no está en el grupo de los ex GH incluido Cristian. Se le subieron los humos de una manera inexplicable".
Boscatto también mencionó la actitud de otro excompañero, Emanuel, en contraste con la de Sol: "Emanuel está siendo muy buena persona con ella. Porque ella nunca más lo trató después de eso. Ella no se tomó para nada bien lo de su ex y con decirles que se sacó el apellido Gómez por Abraham porque el Gómez le era muy anti para ella".
Con estas declaraciones, el exfinalista dejó en evidencia la distancia que hoy lo separa de Abraham y sumó un nuevo capítulo a la historia de los vínculos entre los exparticipantes del reality.
El regreso de Sol Abraham a Gran Hermano Generación Dorada sacudió la rutina dentro de la casa. Tras su paso por La Casa de los Famosos (Telemundo), volvió al juego con una entrada cargada de actitud: un look impactante, seguridad en cada movimiento y una energía que contrastó con el ambiente que encontró al cruzar la puerta.
“Llegó la reina, bebé”, gritó apenas ingresó. Con ironía, lanzó: "¿Qué pasó? ¿Qué hicieron mientras yo no estuve?", al notar el patio cercado y lleno de carteles de prohibición. Y no faltó la pregunta que descolocó a todos: "Hola, ¿me extrañaron?".
La reacción de sus compañeros, sin embargo, fue distante. Varias jugadoras prefirieron quedarse adentro y no salir a recibirla, generando un clima incómodo que marcó el tono del reencuentro. Aun así, Abraham saludó con entusiasmo e intentó ponerse al día con lo ocurrido en su ausencia, detectando rápidamente las ausencias más notorias y reconstruyendo el mapa del juego.
Ya instalada, compartió detalles de lo que vivió fuera del reality y hasta un episodio personal previo a su ingreso en Telemundo: "Me bajó la presión y me desmayé", confesó.
Fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de lanzar frases provocadoras: "Me amaron todos, a diferencia de acá. La pasé re bien. Tuve un romance de película. Después de Madonna, estoy yo", dijo entre risas.
Y cuando algunos compañeros cuestionaron su cambio de actitud, respondió con firmeza: “Conocieron una versión distinta porque no fui jugadora y acá, juego”, dejando claro que ahora apuesta a una estrategia diferente.
Además, se encontró con una casa atravesada por sanciones y restricciones que la sorprendieron, especialmente al enterarse de las limitaciones que afectan la convivencia diaria, un nuevo factor de tensión que promete alterar la dinámica del grupo.