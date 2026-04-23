Un ex Gran Hermano hizo una fuerte acusación sobre Sol Abraham: "La amaba, pero..."

Con estas declaraciones, el exfinalista dejó en evidencia la distancia que hoy lo separa de Abraham y sumó un nuevo capítulo a la historia de los vínculos entre los exparticipantes del reality.

emiliano boscatto

Cómo fue el recibimiento a Sol Abraham tras su regreso a Gran Hermano

El regreso de Sol Abraham a Gran Hermano Generación Dorada sacudió la rutina dentro de la casa. Tras su paso por La Casa de los Famosos (Telemundo), volvió al juego con una entrada cargada de actitud: un look impactante, seguridad en cada movimiento y una energía que contrastó con el ambiente que encontró al cruzar la puerta.

“Llegó la reina, bebé”, gritó apenas ingresó. Con ironía, lanzó: "¿Qué pasó? ¿Qué hicieron mientras yo no estuve?", al notar el patio cercado y lleno de carteles de prohibición. Y no faltó la pregunta que descolocó a todos: "Hola, ¿me extrañaron?".

La reacción de sus compañeros, sin embargo, fue distante. Varias jugadoras prefirieron quedarse adentro y no salir a recibirla, generando un clima incómodo que marcó el tono del reencuentro. Aun así, Abraham saludó con entusiasmo e intentó ponerse al día con lo ocurrido en su ausencia, detectando rápidamente las ausencias más notorias y reconstruyendo el mapa del juego.

Ya instalada, compartió detalles de lo que vivió fuera del reality y hasta un episodio personal previo a su ingreso en Telemundo: "Me bajó la presión y me desmayé", confesó.

Fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de lanzar frases provocadoras: "Me amaron todos, a diferencia de acá. La pasé re bien. Tuve un romance de película. Después de Madonna, estoy yo", dijo entre risas.

Y cuando algunos compañeros cuestionaron su cambio de actitud, respondió con firmeza: “Conocieron una versión distinta porque no fui jugadora y acá, juego”, dejando claro que ahora apuesta a una estrategia diferente.

Además, se encontró con una casa atravesada por sanciones y restricciones que la sorprendieron, especialmente al enterarse de las limitaciones que afectan la convivencia diaria, un nuevo factor de tensión que promete alterar la dinámica del grupo.