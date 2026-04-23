ANSES en abril: habilitan el paso a paso para cobrar el extra de $85.000

Se confirma que los beneficiarios de las asignaciones de ANSES en abril deben utilizar el Formulario PS 2.68. El documento debe ser descargado de la web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, completado por el colegio y subido nuevamente a través de una fotografía clara en la aplicación móvil. Esta gestión digital es el disparador para que el sistema emita la orden de pago.

Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida el archivo, el estado del trámite cambia a "Aprobado". Se establece que el depósito de los $85.000 de las asignaciones de ANSES en abril se efectúa en un lapso de hasta 60 días, sumándose de forma extraordinaria a la liquidación habitual de cada mes por cada hijo registrado en el sistema educativo.

¿A quiénes alcanza este beneficio escolar de la ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga este refuerzo a los hijos de entre 45 días y 17 años que formen parte de las asignaciones de ANSES en abril. El programa cubre los niveles de jardín, primaria y secundaria. Para los hijos con discapacidad, se confirma que no existe un límite de edad máximo para percibir los $85.000, siempre que la escolarización esté debidamente certificada.

Es importante considerar que los ingresos familiares deben mantenerse por debajo de los topes máximos que fija la Administración Nacional de la Seguridad Social. Este control asegura que las asignaciones de ANSES en abril y sus respectivos extras lleguen a los sectores con mayor necesidad. La Ayuda Escolar es un beneficio universal dentro del sistema, lo que significa que alcanza tanto a titulares de AUH como a trabajadores del SUAF.

¿Qué montos totales se cobran en abril con la Ayuda Escolar?

Se informa que al unificar el extra de $85.000 con el haber mensual, el ingreso total de las asignaciones de ANSES en abril se eleva notablemente. En el caso de una familia con AUH, el monto de bolsillo puede superar los $194.000 por cada menor. Esta inyección de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social es clave para cubrir deudas de principios de año relacionadas con el estudio.

Se establece que este dinero no sufre ningún tipo de descuento por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, al ser un beneficio social directo. Las asignaciones de ANSES en abril que incluyen este refuerzo permiten una mejor organización de la economía doméstica, permitiendo que los padres concentren sus recursos en las necesidades alimentarias básicas mientras el Estado cubre parte del costo educativo.

¿Qué sucede si el certificado escolar es rechazado por la ANSES?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social puede rechazar el documento si la foto no es nítida o si faltan firmas de los directivos. En ese caso, el beneficiario de las asignaciones de ANSES en abril debe cargar una nueva versión del formulario de inmediato. Es fundamental que los datos de la escuela coincidan con la base de datos de ANSES para que el pago de los $85.000 sea procesado.

Se informa que, ante dudas técnicas, los interesados pueden consultar en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social con turno previo. Sin embargo, la mayoría de las incidencias con las asignaciones de ANSES en abril se resuelven de manera virtual. Mantener la escolaridad al día no solo habilita este pago, sino que es un requisito de fondo para no perder la cobertura de la seguridad social durante el resto del ciclo lectivo 2026.