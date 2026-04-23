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ANSES en abril: habilitan el paso a paso para cobrar el extra de $85.000

Se habilitó la gestión para destrabar el refuerzo económico destinado al apoyo escolar de este año. La Administración Nacional de la Seguridad Social permite que los beneficiarios de AUH y SUAF accedan a los $85.000 mediante la carga de un formulario digital obligatorio.

ANSES en abril: habilitan el paso a paso para cobrar el extra de $85.000

ANSES en abril: habilitan el paso a paso para cobrar el extra de $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la etapa de validación para el cobro de la Ayuda Escolar Anual. Dentro del esquema de asignaciones de ANSES en abril, este pago extraordinario se posiciona como un soporte vital para las familias que enfrentan el ciclo lectivo. El monto de $85.000 se otorga por cada menor escolarizado, funcionando como un aporte no reintegrable para la compra de materiales y uniformes.

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El procedimiento que establece la Administración Nacional de la Seguridad Social requiere la intervención de las autoridades educativas. Para percibir este extra dentro de las asignaciones de ANSES en abril, es necesario que el titular de la prestación presente el certificado de asistencia regular. Si bien una parte de los depósitos se realizó de forma masiva en marzo, aquellos que quedaron fuera de esa tanda pueden regularizar su situación este mes.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social agiliza la aprobación de estos trámites para que el dinero llegue al bolsillo de los trabajadores y desempleados a la brevedad. Al integrarse con las asignaciones de ANSES en abril, este refuerzo conforma un ingreso unificado que permite aliviar las finanzas del hogar. Se informa que la acreditación se realiza en la misma cuenta donde se percibe el estipendio mensual.

¿Cómo activar el pago de los $85.000 de ayuda escolar en ANSES?

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ANSES en abril: habilitan el paso a paso para cobrar el extra de $85.000

ANSES en abril: habilitan el paso a paso para cobrar el extra de $85.000

Se confirma que los beneficiarios de las asignaciones de ANSES en abril deben utilizar el Formulario PS 2.68. El documento debe ser descargado de la web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, completado por el colegio y subido nuevamente a través de una fotografía clara en la aplicación móvil. Esta gestión digital es el disparador para que el sistema emita la orden de pago.

Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida el archivo, el estado del trámite cambia a "Aprobado". Se establece que el depósito de los $85.000 de las asignaciones de ANSES en abril se efectúa en un lapso de hasta 60 días, sumándose de forma extraordinaria a la liquidación habitual de cada mes por cada hijo registrado en el sistema educativo.

¿A quiénes alcanza este beneficio escolar de la ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga este refuerzo a los hijos de entre 45 días y 17 años que formen parte de las asignaciones de ANSES en abril. El programa cubre los niveles de jardín, primaria y secundaria. Para los hijos con discapacidad, se confirma que no existe un límite de edad máximo para percibir los $85.000, siempre que la escolarización esté debidamente certificada.

Es importante considerar que los ingresos familiares deben mantenerse por debajo de los topes máximos que fija la Administración Nacional de la Seguridad Social. Este control asegura que las asignaciones de ANSES en abril y sus respectivos extras lleguen a los sectores con mayor necesidad. La Ayuda Escolar es un beneficio universal dentro del sistema, lo que significa que alcanza tanto a titulares de AUH como a trabajadores del SUAF.

¿Qué montos totales se cobran en abril con la Ayuda Escolar?

Se informa que al unificar el extra de $85.000 con el haber mensual, el ingreso total de las asignaciones de ANSES en abril se eleva notablemente. En el caso de una familia con AUH, el monto de bolsillo puede superar los $194.000 por cada menor. Esta inyección de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social es clave para cubrir deudas de principios de año relacionadas con el estudio.

Se establece que este dinero no sufre ningún tipo de descuento por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, al ser un beneficio social directo. Las asignaciones de ANSES en abril que incluyen este refuerzo permiten una mejor organización de la economía doméstica, permitiendo que los padres concentren sus recursos en las necesidades alimentarias básicas mientras el Estado cubre parte del costo educativo.

¿Qué sucede si el certificado escolar es rechazado por la ANSES?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social puede rechazar el documento si la foto no es nítida o si faltan firmas de los directivos. En ese caso, el beneficiario de las asignaciones de ANSES en abril debe cargar una nueva versión del formulario de inmediato. Es fundamental que los datos de la escuela coincidan con la base de datos de ANSES para que el pago de los $85.000 sea procesado.

Se informa que, ante dudas técnicas, los interesados pueden consultar en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social con turno previo. Sin embargo, la mayoría de las incidencias con las asignaciones de ANSES en abril se resuelven de manera virtual. Mantener la escolaridad al día no solo habilita este pago, sino que es un requisito de fondo para no perder la cobertura de la seguridad social durante el resto del ciclo lectivo 2026.

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