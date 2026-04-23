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La AUH de ANSES en abril confirma el cobro neto de $109.332 por hijo

Se estableció el valor definitivo que percibirán las familias bajo el régimen de la asignación universal durante el cuarto mes del año. Con la aplicación de la nueva movilidad, el pago total unificado se ajusta para garantizar la cobertura frente a la canasta básica de alimentos.

La AUH de ANSES en abril confirma el cobro neto de $109.332 por hijo

La AUH de ANSES en abril confirma el cobro neto de $109.332 por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó una actualización directa sobre las prestaciones familiares para compensar el índice inflacionario de los meses previos. En este contexto, la AUH de ANSES en abril se liquida con un ajuste del 2,9%, lo que posiciona el haber base en una cifra bruta de $136.666. Este movimiento en los montos busca equilibrar la capacidad de compra de los sectores que perciben asistencia del Estado.

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ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

El depósito que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social se efectúa de forma automática en la cuenta bancaria de cada titular. Sin embargo, para entender lo que realmente llega al bolsillo, es necesario considerar las retenciones fijas que establece la normativa previsional vigente. La AUH de ANSES en abril se rige por un cronograma unificado que permite a los beneficiarios acceder a sus fondos sin necesidad de gestiones presenciales adicionales.

Durante este periodo, la Administración Nacional de la Seguridad Social también coordina la entrega de complementos que elevan significativamente el saldo final de la liquidación. La AUH de ANSES en abril no funciona de manera aislada, sino que se integra en un esquema de protección social que incluye subsidios para la nutrición infantil. Esta estrategia de pagos masivos asegura que la ayuda llegue a tiempo según la terminación del documento de identidad.

¿Qué suma de dinero reciben efectivamente los titulares de AUH en abril?

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La AUH de ANSES en abril confirma el cobro neto de $109.332 por hijo

La AUH de ANSES en abril confirma el cobro neto de $109.332 por hijo

Se confirma que el haber de bolsillo de la AUH de ANSES en abril es de $109.332,80. Esta cifra surge tras el descuento del 20% que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica preventivamente todos los meses. Ese dinero acumulado funciona como un fondo de ahorro que se libera únicamente cuando el tutor presenta los certificados médicos y escolares de los menores a cargo.

Para los hogares que tienen hijos en la primera infancia, la Administración Nacional de la Seguridad Social añade de oficio el Complemento Leche. Al sumar este extra y la Tarjeta Alimentar, la liquidación de la AUH de ANSES en abril puede alcanzar un techo de $213.129,80. Este valor unificado representa el máximo apoyo estatal directo para familias con un solo hijo menor de tres años.

¿Cómo se tramita la liberación del 20% retenido por ANSES?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social habilita la carga de la Libreta AUH para recuperar los fondos descontados durante el año anterior. Los beneficiarios de la AUH de ANSES en abril pueden realizar este paso de forma digital a través de la aplicación oficial, evitando filas en las oficinas. Una vez que el sistema valida la información sanitaria, el organismo deposita el saldo acumulado en la cuenta del titular.

Este trámite es vital para asegurar el 100% de los ingresos de la AUH de ANSES en abril y los meses subsiguientes. La Administración Nacional de la Seguridad Social utiliza este requisito para monitorear que los niños cumplan con el calendario nacional de vacunación. Al completar esta gestión, las familias garantizan la continuidad de la prestación y el acceso a futuros incrementos por movilidad mensual.

¿Cuáles son los requisitos de ingresos para la AUH este mes?

La Administración Nacional de la Seguridad Social estipula que el titular de la AUH de ANSES en abril no debe superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo. En la actualidad, ese tope se sitúa en los $357.800, lo que permite identificar a las familias que realmente necesitan la asistencia económica directa. Si el beneficiario consigue un empleo formal con un sueldo mayor, el sistema lo deriva automáticamente al régimen de trabajadores.

Se establece que los cruces de datos entre la Administración Nacional de la Seguridad Social y los registros de empleo son automáticos. Por esta razón, cualquier cambio en la situación laboral impacta de inmediato en la liquidación de la AUH de ANSES en abril. Es fundamental mantener los vínculos familiares actualizados en la base de datos de ANSES para que el pago de las asignaciones no sufra interrupciones burocráticas innecesarias.

¿Cuándo termina el calendario de pagos de AUH en abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social finaliza el esquema de acreditación de la AUH de ANSES en abril durante la cuarta semana del mes. El cronograma, que se ordena por el último número del DNI, permite que los depósitos se realicen de manera escalonada para evitar el colapso de las redes bancarias. Los fondos quedan disponibles en los cajeros automáticos desde la madrugada del día asignado.

Se confirma que los beneficiarios de la AUH de ANSES en abril con documentos terminados en 9 serán los últimos en percibir sus haberes el jueves 23. Ante cualquier retraso en la acreditación, la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda consultar el estado de pago en el apartado "Mis Asignaciones" de la plataforma Mi ANSES, donde se detalla el desglose de los montos y los bancos intervinientes.

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