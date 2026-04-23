El discriminador comentario de Brian Sarmiento contra un compañero de Gran Hermano que enfureció a todos

Cabe recordar que la tensión entre Brian Sarmiento y Juanicar viene escalando desde hace tiempo, luego de varios cruces en los que el exjugador lanzó comentarios subidos de tono y el actor decidió ponerle un freno.

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Como si eso fuera poco, la intervención de Yanina Zilli, que también estaba presente, no hizo más que empeorar el momento. “Te la puse en todo el cuerpo hoy. Te tapé, estabas durmiendo y te tapé con la bata”, reveló la exvedette, lo que generó una reacción inmediata en su amigo.

Con evidente fastidio, Sarmiento se tomó la cabeza en señal de rechazo y lanzó una frase cargada de ironía: “Chau, el martes estoy en casa”. En ese clima, Tamara Paganini intentó respaldarlo con un comentario que también generó controversia: “Al contrario, vos la impregnaste para que él se infecte”.

Brian Sarmiento 1

La escena no tardó en cruzar la pantalla. Desde la cuenta de Instagram de Juanicar, el entorno del actor compartió el video del momento y dejó un mensaje directo: “Ya nos aburre”. Incluso sumaron un meme en tono de burla, donde se lo ve como una especie de estampita acompañada de un pedido para votarlo en contra.

En redes sociales, la actitud de Brian Sarmiento no cayó nada bien y se multiplicaron las críticas. “No me gusta tanto Juanicar, pero se nota que Brian vive obsesionado con él”, “Tiene razón, el martes va a estar en su casa” y “Que se vaya a su casa este tipo”, fueron algunos de los comentarios que reflejaron el malestar del público frente a lo ocurrido.

IG Juanicar - Brian al 9009

Cuál el nuevo video de Brian Sarmiento mostrando sus partes íntimas que desató un escándalo en Gran Hermano

Contra todos los pronósticos, Brian Sarmiento consiguió eludir la eliminación hace dos lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Pero el alivio le duró apenas un suspiro: poco después comenzó a circular un video que lo volvió a ubicar en el centro de la polémica y hubo fuertes reclamos en redes que pidieron una sanción ejemplar.

El exjugador, conocido por su personalidad provocadora, protagonizó una nueva escena dentro de la casa que no pasó inadvertida. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se lo vio exhibiendo su cuerpo de manera explícita, lo que despertó el enojo de buena parte de la audiencia, que viene cuestionando sus actitudes desde hace tiempo.

El fragmento muestra a Brian Sarmiento desplazándose por la pasarela del jardín con los pantalones bajos, dejando al descubierto sus glúteos en una especie de broma que no todos tomaron con humor. Mientras algunos de sus compañeros reaccionaron entre risas y complicidad, otros evidenciaron incomodidad ante la situación.

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Lo llamativo del caso es que, pese a que varias encuestas lo señalaban como el principal candidato a abandonar la casa, el resultado final sorprendió: quien terminó eliminada fue Lola Tomaszeuski. De esta manera, el mediático logró continuar en el juego y, lejos de relajarse, activó rápidamente una jugada clave para su estrategia.

Antes de que finalizara la gala, Sarmiento ingresó al confesionario para hacer uso de la espontánea, en un intento por fortalecer su posición dentro del reality. Sin embargo, esta nueva controversia vuelve a poner en duda su permanencia, ya que su continuidad no solo depende del voto del público, sino también de cómo responda la producción ante este tipo de comportamientos.

Con un historial reciente cargado de episodios polémicos, el futuro de Brian Sarmiento dentro del programa se presenta cada vez más incierto. La reacción de la audiencia y las decisiones que se tomen en los próximos días serán determinantes para saber si logra sostenerse en competencia o si esta vez sus propias acciones terminan jugándole en contra.