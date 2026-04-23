Cuáles son los retoques estéticos que Gladys La Bomba Tucumana se hizo para entrar a Gran Hermano

Por un lado, la cantante visitó un centro odontológico para mejorar su sonrisa. Desde allí, no dudó en compartir el resultado con sus seguidores, mostrándose relajada y divertida: “Aceitando la máquina. Les quería mostrar el trabajo terminado. Unas cositas sencillitas”, expresó mientras exhibía su renovada dentadura.

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Pero eso no fue todo. También pasó por un salón especializado en extensiones capilares, donde apostó por un cambio de look que le aportó mayor volumen y largo a su cabello. Entusiasmada con el resultado, comentó: “Amo este sistema de extensiones. Qué precioso. Un lujo este look”.

Este nuevo desafío profesional llega en un momento particularmente sensible para la artista. A casi un año del fallecimiento de su pareja, Luciano Ojeda, quien murió tras luchar contra el cáncer, Gladys continúa transitando un proceso de reconstrucción personal y emocional.

En ese marco, su participación en el reality aparece como una oportunidad para mostrarse desde otro lugar, con energías renovadas y dispuesta a reconectar con el público en una etapa distinta de su vida.

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Las imágenes desconocidas de La Maciel en medio de su ataque de pánico en Gran Hermano

La sorpresiva renuncia de Jéssica La Maciel a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se convirtió en uno de los episodios más fuertes del reality esta semana, dejando una postal cargada de nervios, angustia y mucha conmoción dentro y fuera de la casa.

En tanto, horas después de ese momento, ya en su visita a El Debate, la ex participante decidió hablar sin filtros sobre lo que le tocó atravesar. Allí reveló que venía lidiando con una situación personal muy delicada, marcada por la lejanía con su entorno más cercano. Sin embargo, todo se agravó cuando apareció una denuncia de extrema gravedad que terminó de desestabilizarla.

Según detalló, esa acusación —en la que se la vinculaba con presunta explotación sexual, regenteo y situaciones de maltrato— fue el factor decisivo que la llevó a tomar la drástica determinación de abandonar el reality. De todos modos, una vez afuera del juego, fue categórica al rechazar esas versiones y desligarse por completo.

“La visita del abogado llegó tarde. Me la jugaron de afuera y no hay absolutamente nada”, expresó, conmovida y aún afectada por lo ocurrido.

En paralelo, el conductor Santiago del Moro mostró al aire material inédito que dejó en evidencia cómo fueron los instantes previos a su salida. En esas imágenes se la pudo ver completamente superada por la situación, atravesando una crisis emocional intensa que incluso comprometía su respiración.

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El episodio tuvo lugar el lunes 20 de abril por la noche, pocos minutos después de que el público la sacara de la placa de nominados. En ese contexto, y sin que nadie lo anticipara, manifestó su intención de irse de la casa.

“Me siento muy mal. Me quiero ir a mi casa”, dijo frente a sus compañeros, dejando al descubierto el difícil momento que estaba viviendo.

Ante ese cuadro, la producción de Gran Hermano actuó de inmediato y la convocó al confesionario para asistirla. Durante ese traslado, Yipio y Manuel estuvieron a su lado, intentando acompañarla mientras atravesaba el episodio.

“Respirá, respirá, respirá”, le insistía la participante uruguaya, tratando de ayudarla a recuperar la calma en medio del desborde.

Ya en el confesionario, entre lágrimas y con claros signos de angustia, La Maciel ratificó su postura sin dudar: “No puedo, necesito estar con mi familia. Me quiero ir”. Tras conversar con la producción y confirmar su salida, Yipio reaccionó con enojo y deslizó su mirada sobre lo sucedido, dando a entender que la situación la terminó quebrando.

Finalmente, luego de recibir la contención correspondiente, la participante abandonó el juego. Antes de salir, dejó una frase que resumió el trasfondo de todo: “Mi familia me necesita”.