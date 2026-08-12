Ricardo Darín arrasa en Netflix con este thriller argentino y es la película más vista

La plataforma ya tiene definida la fecha de salida de la producción. Carancho estará disponible hasta el 17 de agosto, por lo que quienes tengan interés en verla deberán hacerlo antes de que abandone el catálogo.

La película combina elementos de drama y thriller para construir una historia atravesada por accidentes viales, hospitales, abogados, víctimas y negocios ilegales. El resultado es una propuesta de ritmo intenso que utiliza el contexto de los siniestros de tránsito para mostrar un ambiente en el que los protagonistas deberán tomar decisiones cada vez más difíciles.

El eje también está puesto en las personas que se encuentran detrás de cada situación y en las consecuencias que genera un sistema en el que el dolor de las víctimas puede transformarse en una oportunidad económica.

Ricardo Darín arrasa en Netflix con Carancho

El protagonista de la historia es Héctor Sosa, interpretado por Ricardo Darín. Se trata de un abogado que perdió su matrícula y que comenzó a trabajar para una organización dedicada a captar personas involucradas en accidentes de tránsito.

El objetivo de esa organización consiste en conseguir víctimas para iniciar reclamos y obtener indemnizaciones. Sosa se mueve dentro de ese ambiente y conoce de cerca las prácticas de un negocio que funciona alrededor de los siniestros viales.

Su situación cambia cuando conoce a Luján, una médica de emergencias interpretada por Martina Gusmán. Ella se encuentra expuesta a las consecuencias de los accidentes que forman parte del mundo en el que Sosa se mueve por motivos económicos.

Mientras Sosa intenta sobrevivir dentro de un ambiente dominado por intereses económicos, Luján enfrenta diariamente una realidad completamente diferente, vinculada con la atención de los heridos.

Pablo Trapero construyó un thriller con fuerte contenido social

La dirección estuvo a cargo de Pablo Trapero. El equipo de guion trabajó sobre una historia que utiliza los accidentes de tránsito como punto de partida para mostrar un universo marcado por la corrupción y los intereses económicos.

Uno de los aspectos destacados de la producción es precisamente esa combinación entre entretenimiento y contenido social. Carancho no presenta únicamente un conflicto policial o criminal, sino que utiliza la historia de sus protagonistas para mostrar las consecuencias de un sistema en el que aparecen negocios alrededor de las tragedias.

El elenco principal de Carancho con Ricardo Darín y Martina Gusmán

Ricardo Darín

Martina Gusmán

Carlos Weber

José Luis Arias

Fabio Ronzano

Loren Acuña

Gabriel Almirón

José Manuel Espeche

Cuándo dejará el catálogo en Netflix

Netflix actualiza periódicamente su catálogo y Carancho tiene como fecha de salida el 17 de agosto. La película de Pablo Trapero todavía puede encontrarse en la plataforma durante los últimos días previos a esa fecha.

La producción tiene todos los elementos de un thriller de fuerte identidad argentina: una historia urbana, personajes atravesados por problemas económicos, accidentes de tránsito, corrupción y una relación sentimental que se desarrolla en circunstancias adversas.

El protagonismo de Ricardo Darín y Martina Gusmán también convierte a la película en una propuesta relevante dentro del cine argentino de la década de 2010.

Quienes todavía no hayan visto Carancho tendrán así una última oportunidad de encontrarla en Netflix antes de su salida anunciada para el 17 de agosto.

Mirá el tráiler de Carancho