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Ricardo Darín arrasa en Netflix con este thriller argentino y es la película más vista

Esta película con Ricardo Darín en Netflix tiene los días contados: el imperdible thriller argentino dejará la plataforma el 17 de agosto.

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Ricardo Darín arrasa en Netflix con este thriller argentino y es la película más vista. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín arrasa en Netflix con este thriller argentino y es la película más vista. (Foto: Archivo)

Carancho en Netflix tiene una fecha límite que los suscriptores deberán tener en cuenta si todavía quieren ver una de las películas argentinas más reconocidas de los últimos años. Estrenada en 2010, la película reunió a Ricardo Darín y Martina Gusmán como protagonistas.

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El filme dirigido por Pablo Trapero dejará el catálogo el 17 de agosto, por lo que quedan pocos días para descubrir una historia que combinó suspenso, drama, corrupción y una relación sentimental marcada por un entorno violento.

A lo largo de 1 hora y 47 minutos, la producción presenta un universo oscuro en el que las necesidades económicas, los intereses personales y los dilemas morales terminan chocando de manera constante.

La película con Ricardo Darín que dejará Netflix en pocos días

Netflix mantiene en su catálogo diferentes producciones argentinas que lograron reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas aparece Carancho, una película que Pablo Trapero estrenó en 2010 y que se convirtió en una de las obras destacadas de su filmografía.

La plataforma ya tiene definida la fecha de salida de la producción. Carancho estará disponible hasta el 17 de agosto, por lo que quienes tengan interés en verla deberán hacerlo antes de que abandone el catálogo.

La película combina elementos de drama y thriller para construir una historia atravesada por accidentes viales, hospitales, abogados, víctimas y negocios ilegales. El resultado es una propuesta de ritmo intenso que utiliza el contexto de los siniestros de tránsito para mostrar un ambiente en el que los protagonistas deberán tomar decisiones cada vez más difíciles.

El eje también está puesto en las personas que se encuentran detrás de cada situación y en las consecuencias que genera un sistema en el que el dolor de las víctimas puede transformarse en una oportunidad económica.

Ricardo Darín arrasa en Netflix con Carancho

El protagonista de la historia es Héctor Sosa, interpretado por Ricardo Darín. Se trata de un abogado que perdió su matrícula y que comenzó a trabajar para una organización dedicada a captar personas involucradas en accidentes de tránsito.

El objetivo de esa organización consiste en conseguir víctimas para iniciar reclamos y obtener indemnizaciones. Sosa se mueve dentro de ese ambiente y conoce de cerca las prácticas de un negocio que funciona alrededor de los siniestros viales.

Su situación cambia cuando conoce a Luján, una médica de emergencias interpretada por Martina Gusmán. Ella se encuentra expuesta a las consecuencias de los accidentes que forman parte del mundo en el que Sosa se mueve por motivos económicos.

Mientras Sosa intenta sobrevivir dentro de un ambiente dominado por intereses económicos, Luján enfrenta diariamente una realidad completamente diferente, vinculada con la atención de los heridos.

Pablo Trapero construyó un thriller con fuerte contenido social

La dirección estuvo a cargo de Pablo Trapero. El equipo de guion trabajó sobre una historia que utiliza los accidentes de tránsito como punto de partida para mostrar un universo marcado por la corrupción y los intereses económicos.

Uno de los aspectos destacados de la producción es precisamente esa combinación entre entretenimiento y contenido social. Carancho no presenta únicamente un conflicto policial o criminal, sino que utiliza la historia de sus protagonistas para mostrar las consecuencias de un sistema en el que aparecen negocios alrededor de las tragedias.

El elenco principal de Carancho con Ricardo Darín y Martina Gusmán

  • Ricardo Darín
  • Martina Gusmán
  • Carlos Weber
  • José Luis Arias
  • Fabio Ronzano
  • Loren Acuña
  • Gabriel Almirón
  • José Manuel Espeche

Cuándo dejará el catálogo en Netflix

Netflix actualiza periódicamente su catálogo y Carancho tiene como fecha de salida el 17 de agosto. La película de Pablo Trapero todavía puede encontrarse en la plataforma durante los últimos días previos a esa fecha.

La producción tiene todos los elementos de un thriller de fuerte identidad argentina: una historia urbana, personajes atravesados por problemas económicos, accidentes de tránsito, corrupción y una relación sentimental que se desarrolla en circunstancias adversas.

El protagonismo de Ricardo Darín y Martina Gusmán también convierte a la película en una propuesta relevante dentro del cine argentino de la década de 2010.

Quienes todavía no hayan visto Carancho tendrán así una última oportunidad de encontrarla en Netflix antes de su salida anunciada para el 17 de agosto.

Mirá el tráiler de Carancho

En pocas palabras

  • Película argentina: Carancho, protagonizada por Ricardo Darín, dejará el catálogo de Netflix el 17 de agosto.
  • Sinopsis: El thriller de Pablo Trapero explora la corrupción y los negocios ilegales en torno a los accidentes de tránsito.
  • Última oportunidad: Los suscriptores tienen hasta el 17 de agosto para ver este filme aclamado del cine argentino.
Resumen generado por Thinkindot AI
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