Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 6)² - 6 × 4 + 33.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 6)² - 6 × 4 + 33.
Para encarar esta cuenta conviene recordar la jerarquía de operaciones. Primero se resuelven los paréntesis, después las potencias si aparecen, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas, siempre de izquierda a derecha cuando corresponda. Ese orden evita saltos apresurados y ayuda a no mezclar operaciones que no tienen la misma prioridad.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
5 + 6 = 11
La expresión queda así: 11² - 6 × 4 + 33
Luego se calcula la potencia.
11² = 121
La expresión queda así: 121 - 6 × 4 + 33
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
6 × 4 = 24
La expresión queda así: 121 - 24 + 33
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
121 - 24 = 97 |
97 + 33 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, cambiando por completo el camino de la cuenta. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y comprobar que, muchas veces, la diferencia entre una respuesta correcta y una equivocada está en el orden de los pasos.