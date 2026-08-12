Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

Desafío matemático: cómo resolverlo paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

5 + 6 = 11

La expresión queda así: 11² - 6 × 4 + 33

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 6 × 4 + 33

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 4 = 24

La expresión queda así: 121 - 24 + 33

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 24 = 97 |

97 + 33 = (?)

Resultado final: 130

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, cambiando por completo el camino de la cuenta. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y comprobar que, muchas veces, la diferencia entre una respuesta correcta y una equivocada está en el orden de los pasos.