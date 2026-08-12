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Desafío matemático: pocos logran resolverlo en menos de 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 5 + 15 + 17 - (18 + 5) + 28.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolverlo paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta con paréntesis?

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 25 × 5 + 15 + 17 - 23 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 5 = 125

La expresión queda así: 125 + 15 + 17 - 23 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

125 + 15 = 140 |

140 + 17 = 157 |

157 - 23 = 134 |

134 + 28 = (?)

Resultado final: 162

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.

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