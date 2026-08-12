Desafío matemático: pocos logran resolverlo en menos de 10 segundos

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 25 × 5 + 15 + 17 - 23 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 5 = 125

La expresión queda así: 125 + 15 + 17 - 23 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

125 + 15 = 140 |

140 + 17 = 157 |

157 - 23 = 134 |

134 + 28 = (?)

Resultado final: 162

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.