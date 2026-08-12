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Tarta de peras rústica: la receta casera, fácil y exquisita para hacer sin molde

La tarta de peras rústica se prepara sin molde y se cocina directamente sobre una placa.

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La tarta de peras se caracteriza por su presentación rústica y una preparación sencilla que no requiere molde.

La tarta de peras se caracteriza por su presentación rústica y una preparación sencilla que no requiere molde.

La tarta de peras rústica es una alternativa sencilla para aprovechar esta fruta en una preparación casera, con una masa dorada y un relleno aromatizado con canela, nuez moscada y limón.

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Su particularidad está en que se hornea directamente sobre una placa, sin necesidad de utilizar un molde, lo que permite darle una presentación artesanal.

Ingredientes para la tarta de peras

Para la masa

  • 60 g de azúcar.
  • 100 g de manteca fría.
  • 200 g de harina.
  • 1 huevo.
  • 1 cucharada de polvo de hornear.

Para el relleno

  • 3 peras.
  • 40 g de azúcar blanca.
  • 20 g de azúcar negra.
  • Ralladura y jugo de medio limón.
  • Una pizca de nuez moscada.
  • 1 cucharadita de canela.

Elementos adicionales

  • Pan rallado o bizcochos molidos, cantidad necesaria para la base.
  • Huevo batido para pincelar.
  • Opcional: brillo gel para tortas o almíbar espeso.

Cómo preparar la tarta de peras

(La receta corresponde al canal del cocinero Matías Chavero)

1. Preparar la masa: colocar la harina, el azúcar y el polvo de hornear en un recipiente. Mezclar los ingredientes secos e incorporar la manteca fría. Trabajar hasta obtener una textura de arenado. Agregar el huevo y unir todo hasta formar la masa.

2. Preparar el relleno: cortar las peras en cuartos y colocarlas en un bol. Añadir la canela, el azúcar blanca, la nuez moscada, la ralladura y el jugo de limón, junto con el azúcar negra. Mezclar y dejar reposar durante 5 minutos.

3. Armar la tarta: estirar la masa hasta alcanzar un espesor de aproximadamente medio centímetro y darle forma circular. Colocarla sobre una placa cubierta con papel manteca. Si no se dispone de este, se puede enmantecar y enharinar la superficie.

4. Incorporar las peras: espolvorear la base con un poco de pan rallado o bizcochos molidos para evitar que la humedad de la fruta afecte la textura. Colocar el relleno en el centro y llevar los bordes de la masa hacia el interior. Presionar ligeramente las esquinas para asegurar la estructura.

5. Cocinar: pincelar los bordes con huevo batido y llevar a un horno precalentado a 180 °C. Cocinar durante 25 a 30 minutos, o hasta que la masa adquiera un tono dorado.

6. Dar el acabado final: una vez que la tarta se haya enfriado, se puede aplicar brillo gel para tortas o almíbar espeso con un pincel para realzar su apariencia.

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