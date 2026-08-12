Tarta de peras rústica: la receta casera, fácil y exquisita para hacer sin molde

3 peras.

40 g de azúcar blanca.

20 g de azúcar negra.

Ralladura y jugo de medio limón.

Una pizca de nuez moscada.

1 cucharadita de canela.

Elementos adicionales

Pan rallado o bizcochos molidos, cantidad necesaria para la base.

Huevo batido para pincelar.

Opcional: brillo gel para tortas o almíbar espeso.

Cómo preparar la tarta de peras

(La receta corresponde al canal del cocinero Matías Chavero)

1. Preparar la masa: colocar la harina, el azúcar y el polvo de hornear en un recipiente. Mezclar los ingredientes secos e incorporar la manteca fría. Trabajar hasta obtener una textura de arenado. Agregar el huevo y unir todo hasta formar la masa.

2. Preparar el relleno: cortar las peras en cuartos y colocarlas en un bol. Añadir la canela, el azúcar blanca, la nuez moscada, la ralladura y el jugo de limón, junto con el azúcar negra. Mezclar y dejar reposar durante 5 minutos.

3. Armar la tarta: estirar la masa hasta alcanzar un espesor de aproximadamente medio centímetro y darle forma circular. Colocarla sobre una placa cubierta con papel manteca. Si no se dispone de este, se puede enmantecar y enharinar la superficie.

4. Incorporar las peras: espolvorear la base con un poco de pan rallado o bizcochos molidos para evitar que la humedad de la fruta afecte la textura. Colocar el relleno en el centro y llevar los bordes de la masa hacia el interior. Presionar ligeramente las esquinas para asegurar la estructura.

5. Cocinar: pincelar los bordes con huevo batido y llevar a un horno precalentado a 180 °C. Cocinar durante 25 a 30 minutos, o hasta que la masa adquiera un tono dorado.

6. Dar el acabado final: una vez que la tarta se haya enfriado, se puede aplicar brillo gel para tortas o almíbar espeso con un pincel para realzar su apariencia.