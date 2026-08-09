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Ricardo Darín sobre El secreto de sus ojos en Argentina de Película: "Campanella ama a los actores"

El actor Ricardo Darín estuvo en el ciclo Argentina de Película y entrevistado por Teté Coustarot contó los detalles del éxito de El secreto de sus ojos.

9 ago 2026, 10:05
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Ricardo Darín en Argentina de Película sobre El secreto de sus ojos: Campanella ama a los actores

Ricardo Darín en Argentina de Película sobre El secreto de sus ojos: "Campanella ama a los actores"

Ricardo Darín en Argentina de Película sobre El secreto de sus ojos: Campanella ama a los actores

Ricardo Darín en Argentina de Película sobre El secreto de sus ojos: "Campanella ama a los actores"

El actor Ricardo Darín estuvo el sábado en el ciclo Argentina de Película junto a Teté Coustarot celebrando las 100 películas argentinas en la pantalla de América Tv.

En la charla con la conductora, el artista habló en particular de la exitosa película El secreto de sus ojos (2009), una de las más importantes de la historia del cine argentino.

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"El elenco es fantástico y cuando el director es como Campanella que ama a los actores, que no todos los directores los aman y no es un juicio de valor es una característica, los actores se sienten realmente en familia y eso se transmite y se percibe", señaló el actor.

"Te da además la posibilidad de crear, proponer, de equivocarte incluso, entonces se hace el trabajo muy fluido con él", destacó Ricardo Darín sobre el director de la exitosa película Juan José Campanella.

Y reconoció: "No sentíamos que estábamos haciendo un éxito cuando la hacíamos pero porque el fragor de la batalla no te hacía estar pendiente de eso".

"En lo personal confío mucho en Juan (Campanella) porque es un tipo con una gran mirada y percepción. Yo soy de mirar toma tras toma cuando termino de hacer porque siempre hay algo que corregir y aprender de la escena pero con Juan no sentí esa necesidad, confío mucho en él", explicó el genial actor.

Y recordó sobre aquellas jornadas de grabaciones: "En El secreto de sus ojos es que la mitad de la película se filmó en el Palacio de Tribunales y teníamos un horario específico de 6 de la tarde a 6 de la mañana".

El secreto de sus ojos, ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, dirigida por Juan José Campanella, está protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella y Pablo Rago.

La película narra la historia de Benjamín Espósito, un empleado judicial retirado que decide escribir una novela inspirada en un crimen que marcó su vida y que, con el paso de los años, lo enfrenta nuevamente con sus recuerdos, el amor y la búsqueda de justicia.

     

 

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