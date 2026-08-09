Ricardo Darín sobre El secreto de sus ojos en Argentina de Película: "Campanella ama a los actores"

Y reconoció: "No sentíamos que estábamos haciendo un éxito cuando la hacíamos pero porque el fragor de la batalla no te hacía estar pendiente de eso".

"En lo personal confío mucho en Juan (Campanella) porque es un tipo con una gran mirada y percepción. Yo soy de mirar toma tras toma cuando termino de hacer porque siempre hay algo que corregir y aprender de la escena pero con Juan no sentí esa necesidad, confío mucho en él", explicó el genial actor.

Y recordó sobre aquellas jornadas de grabaciones: "En El secreto de sus ojos es que la mitad de la película se filmó en el Palacio de Tribunales y teníamos un horario específico de 6 de la tarde a 6 de la mañana".

El secreto de sus ojos, ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, dirigida por Juan José Campanella, está protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella y Pablo Rago.

La película narra la historia de Benjamín Espósito, un empleado judicial retirado que decide escribir una novela inspirada en un crimen que marcó su vida y que, con el paso de los años, lo enfrenta nuevamente con sus recuerdos, el amor y la búsqueda de justicia.