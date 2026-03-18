Ricardo Darín arrasa en Netflix con la mejor película argentina y es la más vista del momento
Esta película argentina vuelve a ser tendencia en Netflix: el clásico con Ricardo Darín reaparece y sorprende a todos entre lo más visto.
Ricardo Darín arrasa en Netflix con la mejor película argentina y es la más vista del momento. (Foto: Archivo)
"El hijo de la novia", el clásico protagonizado por Ricardo Darín que, a 25 años de su estreno, regresó al centro de la conversación en Netflix. La película dirigida por Juan José Campanella no solo marcó una época, sino que sigue emocionando a nuevas generaciones que la descubren en plataformas como la N roja.
Estrenada en 2001 y escrita por el propio Campanella junto a Fernando Castets, la cinta logró lo que pocas producciones latinoamericanas consiguen: trascender fronteras. Fue nominada a los premios Oscar como Mejor película extranjera y se llevó el Cóndor de Plata a Mejor película, consolidando su lugar en la historia del cine.
De qué trata "El hijo de la novia" en Netflix
Rafael Belvedere no era un héroe, era un hombre común. Tenía poco más de cuarenta años y vivía atrapado en una rutina que lo consumía. El restaurante familiar, heredado de su padre, se había convertido en una carga constante.
Ese personaje, interpretado por Darín, representó como pocos el desgaste emocional de una generación. Un hombre divorciado, distante de su entorno, incapaz de conectar incluso con sus propios afectos. La vida le pasaba por delante, pero él parecía no reaccionar.
En paralelo, su madre (interpretada por Norma Aleandro) vivía en una residencia debido al avance del Alzheimer. Sin embargo, conservaba un deseo intacto: casarse por la Iglesia con su esposo.
Ese esposo era encarnado por Héctor Alterio, en una actuación que muchos consideraron una de las más conmovedoras de su carrera. Su personaje, paciente y profundamente enamorado, sostenía una promesa que el tiempo parecía querer borrar.
Según el resumen oficial de Netflix: "Rafael quiere estar solo. No puede lidiar con todo y parece que sus esfuerzos no son suficientes. Pero una serie de acontecimientos inesperados lo hacen ver su situación".
El elenco de "El hijo de la novia" con Ricardo Darín
Ricardo Darín
Héctor Alterio
Norma Aleandro
Eduardo Blanco
Natalia Verbeke
Gimena Nobile
David Masajnik
Claudia Fontán
Atilio Pozzobon
Salo Pasik
Este clásico con Ricardo Darín cumple 25 años
Han pasado 25 años desde su estreno. Sin embargo, El hijo de la novia no perdió vigencia. Al contrario. En un contexto donde el consumo audiovisual es inmediato y fugaz, esta historia sigue generando interés. Nuevos espectadores la descubren. Otros la vuelven a ver.
El reciente fallecimiento de Héctor Alterio reavivó el recuerdo de su trabajo en la cinta. Su interpretación volvió a ser destacada como una de las más emotivas del cine argentino.
Además, el regreso de la película a plataformas como Netflix permitió que una nueva generación conecte con su mensaje.
El secreto detrás del éxito de la película en Netflix
No hubo fórmulas mágicas ni hubo efectos especiales. El éxito de El hijo de la novia se apoyó en algo más simple y más complejo a la vez: la verdad. La historia habló de vínculos, de deudas emocionales, de segundas oportunidades, de padres e hijos, de parejas que resisten al paso del tiempo y de sueños que parecen imposibles, pero que aún así se intentan.
Hoy, el film volvió a aparecer entre las recomendaciones destacadas. No por casualidad. El algoritmo detectó lo que el público confirma: sigue siendo relevante.
En tiempos donde abundan las producciones rápidas, esta película ofrece algo distinto. Pausa. Profundidad. Emoción genuina. Quienes la ven por primera vez suelen sorprenderse. Quienes la revisitan encuentran nuevos detalles. Ese es el sello de los clásicos.
Por qué hay que verla ahora en Netflix
Pocas películas logran lo que esta logró. Porque combina drama, romance y humor. Porque reúne a algunos de los actores más importantes del cine argentino en uno de sus mejores momentos. Y porque, incluso después de 25 años, sigue generando la misma reacción: emoción.