Ricardo Darín brilla en Netflix con esta comedia romántica y es la historia de amor del momento
Esta película argentina con Ricardo Darín volvió a destacarse en Netflix con una historia madura sobre el amor y la vida en pareja.
Ricardo Darín brilla en Netflix con esta comedia romántica y es la historia de amor del momento. (Foto: Archivo)
"El amor menos pensado" (2018) regresó al centro de la conversación en Netflix. Y lo hizo de una manera que pocos esperaban. La película argentina, protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, volvió a posicionarse entre las producciones más recomendadas dentro de la plataforma. Su secreto no fue un gran despliegue visual ni una trama llena de giros espectaculares. Todo lo contrario.
El film apostó por algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más complejo: contar una historia realista sobre el amor cuando ya pasaron los años. Ese enfoque fue el que volvió a capturar a miles de espectadores en el streaming.
En tiempos donde el catálogo está lleno de romances idealizados o historias rápidas, El amor menos pensado se diferenció con una mirada adulta sobre las relaciones, el paso del tiempo y la necesidad de reinventarse. El resultado fue una película que sigue encontrando público incluso varios años después de su estreno.
De qué trata "El amor menos pensado" en Netflix
La trama de El amor menos pensado parte de una situación que muchas parejas pueden reconocer: "Tras veinticinco años de casados, una aburrida pareja se separa para vivir de nuevo como solteros, pero el entusiasmo inicial pronto da paso a profundas incertidumbres".
Después de décadas de convivencia, Marcos y Ana (los personajes interpretados por Ricardo Darín y Mercedes Morán) enfrentaron una decisión que cambió su vida: separarse. No hubo una gran traición ni un conflicto explosivo. Simplemente ocurrió algo más cotidiano: el desgaste del tiempo. A partir de esa ruptura, la película exploró cómo ambos personajes intentaron redescubrirse.
La historia avanzó mostrando sus intentos por reconstruir una vida sentimental independiente. Aparecieron nuevas citas, encuentros inesperados y situaciones que combinaron humor, incomodidad y reflexión.
Esa premisa permitió que El amor menos pensado se apartara del modelo clásico de comedia romántica y se acercara a un retrato más humano de las relaciones.
Ricardo Darín arrasa en Netflix con "El amor menos pensado"
Uno de los grandes motores de la película fue la actuación de Ricardo Darín. El actor argentino interpretó a Marcos con una contención poco habitual en los roles románticos. No hubo discursos grandilocuentes ni gestos exagerados.
Marcos atravesó situaciones que reflejaron el desconcierto de alguien que, después de años de estabilidad, tuvo que volver a enfrentarse al mundo de las citas, los encuentros y la incertidumbre emocional.
En varios momentos de la película, el personaje dejó ver una vulnerabilidad que conectó rápidamente con el público. Esa humanidad fue uno de los rasgos que más destacaron los espectadores.
A su lado, Mercedes Morán construyó un personaje igualmente complejo. Ana representó otra forma de enfrentar la separación y el paso del tiempo. Mientras Marcos exploró con torpeza su nueva vida sentimental, Ana atravesó su propio proceso de descubrimiento personal.
La química entre Darín y Morán permitió que el vínculo de la pareja se sintiera auténtico incluso en los momentos de distancia.
El elenco de "El amor menos pensado" con Darín
Ricardo Darín
Mercedes Morán
Claudia Fontán
Luis Rubio
Andrea Pietra
Por qué volvió a crecer en Netflix
El regreso de El amor menos pensado a las recomendaciones de Netflix respondió a varios factores.
Por un lado, el prestigio de Ricardo Darín sigue siendo un imán para el público. Cada vez que una de sus películas aparece en el catálogo de streaming, genera curiosidad inmediata.
Por otro lado, el film ofrece algo que no siempre abunda en las plataformas: una historia pausada y reflexiva. En medio de producciones diseñadas para el consumo rápido, esta película propuso detenerse y observar.
Además, muchos usuarios comenzaron a recomendar la película en redes sociales, destacando su sensibilidad y la honestidad de su historia. Ese movimiento volvió a impulsar su presencia dentro del catálogo.
Mirá el tráiler oficial de "El amor menos pensado"