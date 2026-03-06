Netflix estrenó la nueva película de Juan José Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

El texto original está basado en la obra estadounidense I’m Not Rappaport, escrita por el dramaturgo Herb Gardner. La versión argentina adaptó esa historia al contexto local, trasladando el conflicto a uno de los espacios más emblemáticos de Buenos Aires: el Parque Lezama.

El éxito teatral fue tan contundente que la obra permaneció durante años en cartelera. Ese recorrido fue el que finalmente llevó a Campanella a tomar la decisión de adaptarla al cine. Según explicó el propio director en distintas entrevistas, el desafío consistió en mantener la esencia de los diálogos originales sin perder la dinámica visual que exige el lenguaje cinematográfico.

Parque Lezama Netflix 4

De qué trata "Parque Lezama"

La película está escrita y dirigida por Juan José Campanella y producida por 100 Bares Producciones, y cuenta con las actuaciones de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, completando el elenco Verónica Pelaccini, Agustín "Rada" Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.

Narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un eterno adepto del "no te metas". Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

Antonio Cardozo es interpretado por Eduardo Blanco, quien retomó un personaje que el público ya asocia directamente con su figura. León Schwartz está a cargo de Luis Brandoni, socio artístico histórico de Campanella y parte esencial de su universo creativo. La química entre ambos fue uno de los motores del éxito teatral y volvió a ser clave en esta adaptación cinematográfica.

Parque Lezama Netflix 2

Luis Brandoni y Eduardo Blanco protagonizan "Parque Lezama"

La película reúne nuevamente una dupla actoral legendaria con Luis Brandoni (León Schwartz) y Eduardo Blanco (Antonio Cardozo) a quienes se suman Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.

El sello de Juan José Campanella detrás del proyecto

La adaptación cinematográfica de Parque Lezama lleva la firma de Juan José Campanella no solo en la dirección, sino también en el guion.

El director volvió a trabajar con su productora, 100 Bares, la misma compañía detrás de varias de sus películas más reconocidas. En esta ocasión la producción estuvo acompañada por Muriel Cabeza.

Parque Lezama 3

Campanella es conocido por su capacidad para combinar emoción, humor y profundidad en sus historias. Ese estilo aparece nuevamente en esta película, donde el peso del relato descansa principalmente en los diálogos y en la química entre los protagonistas.

Por qué la llegada a Netflix puede cambiar el destino de la película

El estreno en Netflix marca un nuevo capítulo para Parque Lezama. Mientras que el teatro y el cine habían permitido que la historia llegara a un público específico, el streaming abre la puerta a una audiencia mucho más amplia.

Parque Lezama Netflix 3

La plataforma cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, lo que significa que la película puede ser descubierta por espectadores que quizás nunca habían oído hablar de la obra original.

En los últimos años, Netflix se convirtió en una ventana importante para el cine argentino. Muchas producciones nacionales encontraron allí una segunda vida después de su paso por las salas. En ese contexto, la llegada de Parque Lezama podría significar una nueva etapa de reconocimiento para la historia y para el trabajo de su elenco.

Tráiler oficial de "Parque Lezama" en Netflix