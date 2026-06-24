Furor en Netflix: la nueva serie española de 8 capítulos que acaba de estrenarse y está en el Top 10

Oasis está protagonizada por Ana Garcés (La Promesa), Tomy Aguilera (Bienvenidos a Edén) y Victoria Kantch (Por tus muertos). Completan el reparto Manel Duarte, Berta Castañé (Sigue mi voz), Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola (La Calima), Laura Simón (Mar Afuera), Jan Buxaderas (Todos los lados de la cama), Amanda Palomino (Gastronauts) y Blas Polidori (La sociedad de la nieve).

Juntos dan vida a los huéspedes y trabajadores de este exclusivo resort donde las apariencias son engañosas y cada personaje esconde secretos que podrían cambiar el rumbo de la investigación. Además, cuenta con la participación especial de Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez.

Oasis es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.

Las comparaciones entre "Oasis" y "The White Lotus"

Desde su estreno, numerosos usuarios comenzaron a establecer paralelismos entre Oasis y The White Lotus. Las similitudes no pasan desapercibidas.

Ambas producciones utilizan entornos paradisíacos como escenario principal y muestran cómo las tensiones sociales, los conflictos personales y las contradicciones de las clases más acomodadas terminan explotando incluso en los lugares más exclusivos.

Sin embargo, la propuesta española incorpora una fuerte carga de thriller policial que la diferencia de otras producciones similares. La desaparición de Celia funciona como motor narrativo y mantiene la tensión durante toda la historia.

Cada episodio aporta nuevas pistas y nuevos sospechosos, obligando al espectador a replantear constantemente sus teorías sobre lo ocurrido.

Ese equilibrio entre drama, misterio y crítica social explica gran parte del interés que despertó entre quienes ya completaron la serie.

El elenco principal de "Oasis"

Ana Garcés

Tomy Aguilera

Victoria Kantch

Manel Duarte

Berta Castañé

Ada Molina

Candela Méndez

Álex Mola

Laura Simón

Jan Buxaderas

La nueva serie original de Netflix fue creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego, producida por Ramón Campos y con la producción ejecutiva de Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Pinillos, por parte de Bambú Producciones.

Por qué "Oasis" se convirtió en una de las series más comentadas

La popularidad de Oasis responde a varios factores. Por un lado, la serie explora temas universales como la ambición, el poder, la traición y las consecuencias de los secretos ocultos.

Por otro, utiliza un formato ágil que favorece las maratones de fin de semana. Con solo ocho capítulos, la producción logra desarrollar una historia intensa sin extenderse innecesariamente.

Además, la constante aparición de nuevas pistas genera un fuerte efecto de intriga que impulsa al espectador a continuar viendo episodio tras episodio.

Con una combinación de misterio, drama y tensión constante, Oasis logró posicionarse como una de las apuestas españolas más comentadas del momento dentro de Netflix y como una opción ideal para quienes disfrutan de los thrillers ambientados en escenarios tan bellos como inquietantes.

Tráiler oficial de "Oasis" en Netflix