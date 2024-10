Robbie Williams sorprende como un mono en su biopic "Better Man": mirá el primer adelanto

En el adelanto se escucha a Robbie Williams decir: “Soy una de las estrellas pop más grandes del mundo... pero siempre me he visto a mí mismo como algo menos evolucionado”, lo que introduce al espectador a la original visión de la película. En lugar de optar por una biopic tradicional, el cantante y el director Michael Gracey han decidido tomar un camino diferente, retratando la vida de Williams como un simio que lucha por encajar en su entorno, jugando al fútbol durante su juventud y luego convirtiéndose en una estrella mundial.

Robbie Williams se convierte en un simio en "Better Man": la película que nadie esperaba.

La idea de convertir a Robbie Williams en un chimpancé CGI no es una mera elección visual extravagante. Este concepto proviene de la forma en que el propio cantante ha percibido su vida y su fama a lo largo de los años. Williams ha descrito varias veces cómo se ha sentido como un "mono de circo", alguien que siempre está obligado a actuar y a entretener para ganar la aprobación de los demás, ya sea en su infancia o durante su época como miembro de la boy band Take That.

En el adelanto de la película, se ve al simio en medio de multitudes, cantando y bailando, mientras la narrativa explora los altibajos de la vida de Williams, desde su meteórico ascenso a la fama hasta su lucha con el abuso de sustancias y sus problemas de salud mental. Better Man no solo capturará los momentos más brillantes de su carrera, como los éxitos que cosechó con canciones icónicas como “Angels” y “Rock DJ”, sino también los episodios más oscuros que acompañaron su vida en el estrellato.

Mirá el tráiler de "Better Man"

El ascenso, la caída y el renacimiento de Robbie Williams

Better Man promete explorar en profundidad la vida de Robbie Williams, desde su temprana fama como miembro de Take That, una de las boy bands más exitosas de los años 90, hasta su posterior carrera como solista. Williams ha vendido más de 77 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 18 premios Brit, consolidando su lugar como uno de los artistas más exitosos de Reino Unido. Sin embargo, como ocurre con muchas estrellas de su calibre, su vida no ha estado exenta de problemas.

La película abordará los momentos más oscuros de su carrera, incluyendo sus luchas con la adicción y los trastornos de salud mental, temas que Williams ha abordado abiertamente a lo largo de los años. Better Man no rehuirá de estos episodios, sino que los mostrará como una parte fundamental de la historia del cantante, resaltando su capacidad para renacer y continuar con una exitosa carrera artística a pesar de los obstáculos.

La biopic más surrealista: Robbie Williams será un chimpancé en "Better Man".

Expectativas para "Better Man"

El estreno mundial de Better Man tuvo lugar el 30 de agosto de 2024 en el Festival de Cine de Telluride, donde fue recibida con una ovación de pie por parte del público. La película también fue proyectada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, generando aún más entusiasmo. Se espera que su estreno en los cines de Estados Unidos el próximo 25 de diciembre sea uno de los eventos cinematográficos más comentados de fin de año.

Con su enfoque único y su profunda conexión emocional con la vida de Robbie Williams, Better Man no solo será una película biográfica más, sino un experimento visual y narrativo que podría redefinir el género.