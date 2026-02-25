Robert De Niro brilla en Netflix con la mejor miniserie y apenas tiene 6 capítulos
Esta serie corta con De Niro es el fenómeno inesperado que sacudió Netflix con solo seis episodios cargados de intriga.
Día cero se convirtió en uno de los estrenos más comentados del 2025 en Netflix. La plataforma volvió a apostar por el thriller político y lo hizo con una figura que no necesita presentación: Robert De Niro. El resultado fue una miniserie de apenas seis capítulos que mezcló conspiración, tensión institucional y dilemas morales en un contexto inquietantemente actual.
El impacto fue inmediato. En cuestión de días, la producción escaló posiciones en el ranking global y se instaló en la conversación pública. No solo por su trama, sino por lo que plantea en un momento de alta sensibilidad política en Estados Unidos y el mundo.
La miniserie fue creada por Eric Newman, reconocido por su trabajo en Narcos, y por Noah Oppenheim. Ambos explicaron que comenzaron a desarrollar la historia hace varios años, cuando muchos de los debates actuales todavía no ocupaban el centro de la agenda.
De qué trata Día cero, la miniserie en Netflix
La historia de Día cero presentó a De Niro en la piel de George Mullen, un expresidente de Estados Unidos que volvió al centro de la escena tras un devastador ataque cibernético. El país quedó paralizado, los sistemas colapsaron y la incertidumbre se apoderó de la población.
Ante ese escenario, la actual mandataria decidió convocarlo para encabezar una comisión especial que investigue quién estuvo detrás del atentado digital. La misión fue clara: encontrar responsables antes de que el miedo desestabilizara por completo al gobierno.
El personaje de Mullen cargó con una doble presión. Por un lado, debía liderar una investigación compleja en medio de tensiones partidarias. Por otro, enfrentó su propio legado político. El pasado regresó con fuerza y cada decisión puso en juego su reputación.
Según el resumen oficial de Netflix: "Un expresidente de EE. UU. debe volver de su retiro para encontrar la fuente de un mortal ciberataque, solo para descubrir una vasta red de mentiras y conspiraciones".
El primer gran papel televisivo de Robert De Niro
Aunque RobertDe Niro acumuló una carrera cinematográfica monumental, Día cero marcó su primer papel regular en televisión. Ese dato no pasó desapercibido. La industria lo interpretó como un síntoma del nuevo escenario audiovisual: las grandes figuras migraron a las plataformas en busca de historias más largas y desafiantes.
Su actuación fue sobria y contenida. Evitó los excesos. Construyó un líder cansado, consciente del peso de la historia y de la fragilidad institucional. La crítica destacó esa decisión interpretativa.
El elenco de Día cero con De Niro
Robert De Niro
Jesse Plemons
Lizzy Caplan
Connie Britton
Joan Allen
Bill Camp
Dan Stevens
Gaby Hoffmann
Matthew Modine
Angela Bassett
Cuántos capítulos tiene Día cero en Netflix
La estructura breve fue una de las claves del éxito. Seis episodios permitieron sostener la tensión sin caer en rellenos innecesarios. Cada capítulo avanzó con ritmo ágil y reveló información en dosis calculadas.
La puesta en escena fue sobria. Predominaron oficinas, salas de crisis y espacios institucionales. El suspenso surgió más de los diálogos que de la acción física. Las miradas y los silencios construyeron atmósfera.
El montaje apostó por cierres contundentes. Al finalizar cada entrega, quedó una pregunta abierta. Ese recurso impulsó el consumo en modo maratón.
Día cero, un fenómeno dentro de Netflix
El catálogo de Netflix ofreció títulos para todos los públicos. Sin embargo, las producciones de suspenso político ocuparon un lugar destacado en los últimos años. Pero Día cero se diferenció por su densidad temática. No fue una serie de consumo ligero. Exigió atención. Invitó a reflexionar sobre la fragilidad de los sistemas modernos.
Los creadores insistieron en que no buscaron oportunismo. Sin embargo, el estreno coincidió con debates globales sobre ciberseguridad y manipulación informativa. Esa sincronía potenció el interés. El público percibió que la ficción dialogó con la realidad inmediata. Y esa sensación generó conversación en redes y foros especializados.
Día cero no necesitó efectos grandilocuentes. Apostó por la tensión política y por personajes complejos. En seis capítulos logró instalar preguntas que seguirán resonando.