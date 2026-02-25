Robert De Niro brilla en Netflix con la mejor miniserie y apenas tiene 6 capítulos

Ante ese escenario, la actual mandataria decidió convocarlo para encabezar una comisión especial que investigue quién estuvo detrás del atentado digital. La misión fue clara: encontrar responsables antes de que el miedo desestabilizara por completo al gobierno.

El personaje de Mullen cargó con una doble presión. Por un lado, debía liderar una investigación compleja en medio de tensiones partidarias. Por otro, enfrentó su propio legado político. El pasado regresó con fuerza y cada decisión puso en juego su reputación.

Según el resumen oficial de Netflix: "Un expresidente de EE. UU. debe volver de su retiro para encontrar la fuente de un mortal ciberataque, solo para descubrir una vasta red de mentiras y conspiraciones".

Día cero en Netflix 1.jpg

El primer gran papel televisivo de Robert De Niro

Aunque Robert De Niro acumuló una carrera cinematográfica monumental, Día cero marcó su primer papel regular en televisión. Ese dato no pasó desapercibido. La industria lo interpretó como un síntoma del nuevo escenario audiovisual: las grandes figuras migraron a las plataformas en busca de historias más largas y desafiantes.

Su actuación fue sobria y contenida. Evitó los excesos. Construyó un líder cansado, consciente del peso de la historia y de la fragilidad institucional. La crítica destacó esa decisión interpretativa.

El elenco de Día cero con De Niro

Robert De Niro

Jesse Plemons

Lizzy Caplan

Connie Britton

Joan Allen

Bill Camp

Dan Stevens

Gaby Hoffmann

Matthew Modine

Angela Bassett

Día cero Netflix 2

Cuántos capítulos tiene Día cero en Netflix

La estructura breve fue una de las claves del éxito. Seis episodios permitieron sostener la tensión sin caer en rellenos innecesarios. Cada capítulo avanzó con ritmo ágil y reveló información en dosis calculadas.

La puesta en escena fue sobria. Predominaron oficinas, salas de crisis y espacios institucionales. El suspenso surgió más de los diálogos que de la acción física. Las miradas y los silencios construyeron atmósfera.

El montaje apostó por cierres contundentes. Al finalizar cada entrega, quedó una pregunta abierta. Ese recurso impulsó el consumo en modo maratón.

Día cero en Netflix 2.jpg

Día cero, un fenómeno dentro de Netflix

El catálogo de Netflix ofreció títulos para todos los públicos. Sin embargo, las producciones de suspenso político ocuparon un lugar destacado en los últimos años. Pero Día cero se diferenció por su densidad temática. No fue una serie de consumo ligero. Exigió atención. Invitó a reflexionar sobre la fragilidad de los sistemas modernos.

Los creadores insistieron en que no buscaron oportunismo. Sin embargo, el estreno coincidió con debates globales sobre ciberseguridad y manipulación informativa. Esa sincronía potenció el interés. El público percibió que la ficción dialogó con la realidad inmediata. Y esa sensación generó conversación en redes y foros especializados.

Día cero no necesitó efectos grandilocuentes. Apostó por la tensión política y por personajes complejos. En seis capítulos logró instalar preguntas que seguirán resonando.

Tráiler oficial de Día cero en Netflix