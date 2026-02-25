Netflix estrena una nueva serie y es la más esperada por todos los fanáticos de Stranger Things

La serie no presenta, al menos de forma explícita, una amenaza sobrenatural. Lo que instala es una sensación. Una sospecha persistente. Algo no encaja. Alguien podría no ser quien dice ser. O tal vez el verdadero conflicto está en la mente de quien duda.

La ficción propone que el verdadero terror no sea un ente externo, sino la posibilidad de estar tomando una decisión equivocada frente a todos. Con vestido blanco, con invitados mirando, y con una promesa que, una vez pronunciada, ya no tendrá marcha atrás.

Algo terrible está a punto de suceder 2

Un elenco que mezcla juventud y experiencia

El proyecto está encabezado por Camila Morrone, quien asume el papel de Rachel. La actriz ya demostró versatilidad en distintos registros y ahora se enfrenta a un personaje atravesado por la incertidumbre.

La acompañan Adam DiMarco, conocido por su participación en The White Lotus, y figuras consagradas como Jennifer Jason Leigh, recordada por su trabajo en The Hateful Eight, y Ted Levine, ampliamente identificado por su papel en Monk.

La combinación generacional no es casual. La serie juega con miradas distintas sobre el matrimonio, el compromiso y las decisiones irreversibles. Los personajes adultos no funcionan solo como figuras de autoridad. También arrastran sus propias sombras.

Algo terrible está a punto de suceder 3

La nueva serie de los productores ejecutivos de Stranger Things

Después de un fenómeno cultural como Stranger Things, cualquier movimiento de sus productores es observado con lupa. Sin embargo, esta nueva serie no intenta competir con aquel universo. Se distancia.

Mientras la ficción ambientada en los años 80 apeló a la nostalgia, la amistad y la aventura, Algo terrible está a punto de suceder se instala en el presente, en la intimidad de una pareja.

Stranger Things Netflix 2

Esa transición demuestra que el equipo creativo no desea quedar encasillado en un solo género. Explora nuevas formas de inquietud. Y si el público responde, se abrirá una etapa diferente dentro del catálogo de la plataforma.

Cuándo se estrena Algo terrible está a punto de suceder en Netflix

El 26 de marzo no será una fecha más dentro del calendario de estrenos. La producción llegará completa, con sus seis episodios disponibles desde el primer día. Ese formato invita a la maratón.

Algo terrible está a punto de suceder 4

Queda por ver si la amenaza será real o simbólica. Si el terror provendrá del exterior o de la mente. Pero algo ya quedó claro: la tranquilidad no formará parte de esta historia.

Y cuando la música comience a sonar y las puertas se abran, la pregunta seguirá flotando en el aire. ¿Es realmente la persona indicada?

Avance oficial de Algo terrible está a punto de suceder en Netflix