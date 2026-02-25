Netflix estrena una nueva serie y es la más esperada por todos los fanáticos de Stranger Things
La nueva serie corta de los productores ejecutivos de Stranger Things aterriza en Netflix y promete obsesionar a todos en 2026.
Netflix estrena una nueva serie y es la más esperada por todos los fanáticos de Stranger Things. (Foto: Archivo)
Después del fenómeno global que significó Stranger Things, el público se preguntó qué vendría después para sus productores ejecutivos, los hermanos Duffer. La respuesta ya tiene fecha y tono definido. El 26 de marzo desembarca en Netflix una serie que deja atrás la ciencia ficción adolescente para sumergirse en un terreno mucho más incómodo.
Se titula Algo terrible está a punto de suceder (Something Very Bad Is Going to Happen) y, desde su primer adelanto, dejó en claro que no busca replicar monstruos ni universos paralelos. Esta vez, el horror será más cercano, cotidiano y real.
Cómo será Algo terrible está a punto de suceder en Netflix
La historia se desarrolla durante la semana previa a una boda. Siete días que deberían estar marcados por listas de invitados, pruebas de vestido y brindis anticipados. Pero acá cada jornada funciona como una cuenta regresiva y suma tensión.
Rachel y Nicky son la pareja protagonista. Están a punto de casarse. Todo parece encaminado. Sin embargo, el teaser sembró una pregunta inquietante que se convirtió en el eje de la campaña: ¿Estás segura de que él es el indicado?. Esa frase lo cambió todo.
La serie no presenta, al menos de forma explícita, una amenaza sobrenatural. Lo que instala es una sensación. Una sospecha persistente. Algo no encaja. Alguien podría no ser quien dice ser. O tal vez el verdadero conflicto está en la mente de quien duda.
La ficción propone que el verdadero terror no sea un ente externo, sino la posibilidad de estar tomando una decisión equivocada frente a todos. Con vestido blanco, con invitados mirando, y con una promesa que, una vez pronunciada, ya no tendrá marcha atrás.
Un elenco que mezcla juventud y experiencia
El proyecto está encabezado por Camila Morrone, quien asume el papel de Rachel. La actriz ya demostró versatilidad en distintos registros y ahora se enfrenta a un personaje atravesado por la incertidumbre.
La acompañan Adam DiMarco, conocido por su participación en The White Lotus, y figuras consagradas como Jennifer Jason Leigh, recordada por su trabajo en The Hateful Eight, y Ted Levine, ampliamente identificado por su papel en Monk.
La combinación generacional no es casual. La serie juega con miradas distintas sobre el matrimonio, el compromiso y las decisiones irreversibles. Los personajes adultos no funcionan solo como figuras de autoridad. También arrastran sus propias sombras.
La nueva serie de los productores ejecutivos de Stranger Things
Después de un fenómeno cultural como Stranger Things, cualquier movimiento de sus productores es observado con lupa. Sin embargo, esta nueva serie no intenta competir con aquel universo. Se distancia.
Mientras la ficción ambientada en los años 80 apeló a la nostalgia, la amistad y la aventura, Algo terrible está a punto de suceder se instala en el presente, en la intimidad de una pareja.
Esa transición demuestra que el equipo creativo no desea quedar encasillado en un solo género. Explora nuevas formas de inquietud. Y si el público responde, se abrirá una etapa diferente dentro del catálogo de la plataforma.
Cuándo se estrena Algo terrible está a punto de suceder en Netflix
El 26 de marzo no será una fecha más dentro del calendario de estrenos. La producción llegará completa, con sus seis episodios disponibles desde el primer día. Ese formato invita a la maratón.
Queda por ver si la amenaza será real o simbólica. Si el terror provendrá del exterior o de la mente. Pero algo ya quedó claro: la tranquilidad no formará parte de esta historia.
Y cuando la música comience a sonar y las puertas se abran, la pregunta seguirá flotando en el aire. ¿Es realmente la persona indicada?
Avance oficial de Algo terrible está a punto de suceder en Netflix