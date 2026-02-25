Conmoción: el paseo en bicicleta de un nene que terminó siendo mortal

Una tragedia vial conmociona al departamento de San Martín, en Mendoza. Un chico de 12 años murió tras ser atropellado por un automovilista mientras circulaba en bicicleta por la localidad de Tres Porteñas.
El hecho ocurrió durante la noche en la localidad de Tres Porteñas. El conductor, de 19 años, dio negativo en el test de alcoholemia y la Justicia investiga las circunstancias del siniestro.
El paseo en bicicleta de un nene de 12 años que terminó siendo mortal. (Foto: gentileza Diario Uno)
Una tragedia vial conmociona al departamento de San Martín, en Mendoza. Un chico de 12 años murió tras ser atropellado por un automovilista mientras circulaba en bicicleta por la localidad de Tres Porteñas.
El siniestro se registró el martes, cerca de las 22, en inmediaciones de Costa Canal Montecaseros, en un sector cercano al paraje conocido como El Ñango. La víctima, identificada con las iniciales I.J.F.R., falleció en el lugar producto de las graves lesiones provocadas por el impacto.
Según informaron fuentes oficiales, el menor circulaba en una bicicleta cuando fue embestido por un automóvil que transitaba en la misma dirección.
El vehículo involucrado es un Fiat blanco que se desplazaba de sur a norte, cuyo conductor, un joven de 19 años con domicilio en Tres Porteñas, fue identificado como A.D.C.D.
Por causas que aún se investigan, el auto colisionó contra el biciclo, provocando un impacto de gran magnitud. El parabrisas del vehículo quedó visiblemente estallado, lo que refleja la violencia del choque.
Los investigadores intentan determinar si el conductor no advirtió la presencia del menor o si existieron otras circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.
Uno de los primeros datos confirmados por las autoridades es que el conductor dio negativo en el test de alcoholemia, con un resultado de 0,00 gramos de alcohol en sangre.
El joven no sufrió lesiones y permaneció en el lugar del hecho, a disposición de la Justicia.
Este punto es clave para la investigación, ya que descarta, al menos en una primera instancia, el consumo de alcohol como factor en el accidente.
Tras el siniestro, personal de la Comisaría 39° intervino en la escena junto a efectivos de Policía Científica y de la Policía Vial.
Los especialistas realizaron pericias accidentológicas, relevamiento de huellas, análisis de la posición de los vehículos y recolección de testimonios con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho.
También se analizan las condiciones de visibilidad, el estado del camino y la iluminación de la zona, factores que podrían haber influido en el accidente.
Por el momento, el expediente fue caratulado como homicidio culposo, figura que se aplica cuando una persona causa la muerte de otra sin intención, pero por imprudencia o negligencia.
La investigación judicial avanzará con nuevas pericias y declaraciones para determinar si existió alguna infracción vial, exceso de velocidad u otro elemento que permita establecer responsabilidades.
El conductor podría ser imputado formalmente en los próximos días, dependiendo de los resultados de las pruebas.