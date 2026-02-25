En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
nene
Mendoza
TRISTEZA

Conmoción: el paseo en bicicleta de un nene que terminó siendo mortal

El hecho ocurrió durante la noche en la localidad de Tres Porteñas. El conductor, de 19 años, dio negativo en el test de alcoholemia y la Justicia investiga las circunstancias del siniestro.

El paseo en bicicleta de un nene de 12 años que terminó siendo mortal. (Foto: gentileza Diario Uno)

El paseo en bicicleta de un nene de 12 años que terminó siendo mortal. (Foto: gentileza Diario Uno)

Una tragedia vial conmociona al departamento de San Martín, en Mendoza. Un chico de 12 años murió tras ser atropellado por un automovilista mientras circulaba en bicicleta por la localidad de Tres Porteñas.

Leé también Un violento accidente dejó 7 autos destrozados y una escena de película
Caos en Quilmes: cruzó en rojo, chocó a siete autos y dejó varios heridos. (Foto: captura A24)

El siniestro se registró el martes, cerca de las 22, en inmediaciones de Costa Canal Montecaseros, en un sector cercano al paraje conocido como El Ñango. La víctima, identificada con las iniciales I.J.F.R., falleció en el lugar producto de las graves lesiones provocadas por el impacto.

Cómo ocurrió el accidente

Según informaron fuentes oficiales, el menor circulaba en una bicicleta cuando fue embestido por un automóvil que transitaba en la misma dirección.

El vehículo involucrado es un Fiat blanco que se desplazaba de sur a norte, cuyo conductor, un joven de 19 años con domicilio en Tres Porteñas, fue identificado como A.D.C.D.

Por causas que aún se investigan, el auto colisionó contra el biciclo, provocando un impacto de gran magnitud. El parabrisas del vehículo quedó visiblemente estallado, lo que refleja la violencia del choque.

Los investigadores intentan determinar si el conductor no advirtió la presencia del menor o si existieron otras circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.

El resultado del test de alcoholemia

Uno de los primeros datos confirmados por las autoridades es que el conductor dio negativo en el test de alcoholemia, con un resultado de 0,00 gramos de alcohol en sangre.

El joven no sufrió lesiones y permaneció en el lugar del hecho, a disposición de la Justicia.

Este punto es clave para la investigación, ya que descarta, al menos en una primera instancia, el consumo de alcohol como factor en el accidente.

El trabajo de los peritos

Tras el siniestro, personal de la Comisaría 39° intervino en la escena junto a efectivos de Policía Científica y de la Policía Vial.

Los especialistas realizaron pericias accidentológicas, relevamiento de huellas, análisis de la posición de los vehículos y recolección de testimonios con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho.

También se analizan las condiciones de visibilidad, el estado del camino y la iluminación de la zona, factores que podrían haber influido en el accidente.

Una causa por homicidio culposo

Por el momento, el expediente fue caratulado como homicidio culposo, figura que se aplica cuando una persona causa la muerte de otra sin intención, pero por imprudencia o negligencia.

La investigación judicial avanzará con nuevas pericias y declaraciones para determinar si existió alguna infracción vial, exceso de velocidad u otro elemento que permita establecer responsabilidades.

El conductor podría ser imputado formalmente en los próximos días, dependiendo de los resultados de las pruebas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
nene Mendoza Accidente
Notas relacionadas
La primera foto de Bastián internado tras el accidente en Pinamar y el mensaje que conmovió a todos
Otro accidente que terminó en tragedia en Villa Gesell: un joven de 28 años murió al caer con su moto desde un médano
Detuvieron a "La cajera hot" de La Matanza: el descuido que la hizo caer

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar