Conmoción: el paseo en bicicleta de un nene que terminó siendo mortal

Por causas que aún se investigan, el auto colisionó contra el biciclo, provocando un impacto de gran magnitud. El parabrisas del vehículo quedó visiblemente estallado, lo que refleja la violencia del choque.

Los investigadores intentan determinar si el conductor no advirtió la presencia del menor o si existieron otras circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.

El resultado del test de alcoholemia

Uno de los primeros datos confirmados por las autoridades es que el conductor dio negativo en el test de alcoholemia, con un resultado de 0,00 gramos de alcohol en sangre.

El joven no sufrió lesiones y permaneció en el lugar del hecho, a disposición de la Justicia.

Este punto es clave para la investigación, ya que descarta, al menos en una primera instancia, el consumo de alcohol como factor en el accidente.

El trabajo de los peritos

Tras el siniestro, personal de la Comisaría 39° intervino en la escena junto a efectivos de Policía Científica y de la Policía Vial.

Los especialistas realizaron pericias accidentológicas, relevamiento de huellas, análisis de la posición de los vehículos y recolección de testimonios con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho.

También se analizan las condiciones de visibilidad, el estado del camino y la iluminación de la zona, factores que podrían haber influido en el accidente.

Una causa por homicidio culposo

Por el momento, el expediente fue caratulado como homicidio culposo, figura que se aplica cuando una persona causa la muerte de otra sin intención, pero por imprudencia o negligencia.

La investigación judicial avanzará con nuevas pericias y declaraciones para determinar si existió alguna infracción vial, exceso de velocidad u otro elemento que permita establecer responsabilidades.

El conductor podría ser imputado formalmente en los próximos días, dependiendo de los resultados de las pruebas.