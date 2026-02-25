En vivo Radio La Red
El titular de la CAC respaldó al Gobierno y admitió: "Algunos vamos a quedar en el camino"

Luego de la reunión mantenida con el jefe de Gabinete, Mario Grinman sostuvo que "es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal". Adorni, a su vez, ratificó que no van a intervenir para sostener a ningún sector.

Manuel Adorni defendió el modelo económico ante las principales cámaras empresarias. Foto: Presidencia

El titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y referente del G6, Mario Grinman, apoyó el rumbo económico de Javier Milei y llamó a "seguir haciendo un esfuerzo", luego de negar un cierre masivo de comercios por la caída del consumo y la apertura de las importaciones. Lo hizo en un breve diálogo con A24.com, luego de ser recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el martes en la Casa Rosada.

Leé también Javier Milei fijó el horario de su discurso para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso
Por el sector empresario participaron, además de Grinman, Francisco Gismondi, de ADEBA; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; y Rodrigo Pérez Graziano, de la Unión Industrial Argentina.

El encuentro se produjo en el despacho del jefe de Gabinete, en medio de los debates que se esperan este viernes por la ley de reforma laboral (la CGT evalúa nuevas protestas); el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE; la firma del tratado con Estados Unidos; y a días de que Javier Milei anuncie una batería de medidas en la apertura de sesiones ordinarias que se realizará el domingo.

grinmana.jpg

"Esto hace que imponer esta exigencia sea muy similar a condenar a numerosas empresas argentinas a reducir drásticamente -o incluso suprimir- sus compras del exterior", señalaron desde la entidad.

"Es una reunión que nos debíamos. Nos recibió el jefe de Gabinete y nos dijo que este es el modelo, que el Gobierno no va a cambiar el rumbo y que no va a intervenir para sostener a ningún sector en particular porque es una política que a la larga va a beneficiar a todos", dijo Grinman a A24.com.

El empresario también contó que Adorni ratificó que el Gobierno no interviene en el mercado cambiario más allá de la flotación entre las bandas.

Grinman admitió que las importaciones afectan especialmente al sector industrial, que según cifras de la UIA derivó en el cierre de miles de empresas. En ese sentido, en declaraciones a radio Mitre, Grinman advirtió este miércoles: “Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”.

En cuanto al nivel de actividad y empleo en el comercio, Grinman se diferenció de lo que sucede a nivel industrial. “En el sector comercio, medimos entre las altas y bajas de personal, y no hay caída. Eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran”, admitió.

Tal como lo dijo en distintas entrevistas periodísticas, Adorni repitió ante los empresarios que "se van a tener que acostumbrar a competir" y les prometió que en el largo plazo (no se habla de cuánto durará la transición), "la apertura generará crecimiento y beneficiará a todos".

Sobre la baja del dólar, el empresario defendió el sistema de bandas cambiarias impuesto por el Gobierno en acuerdo con el FMI, y dijo que "está funcionando bien, aunque no se puede conformar a todos. Los exportadores quieren un dólar alto y los industriales lo quieren bajo".

Con respecto a la situación económica, Grinman aseguró que el país “no está atravesando un momento fácil”, aunque remarcó que hay señales interesantes en el crecimiento. “Estamos dispuestos a apoyarlo con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”, indicó después. "Los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero confío en que esto va a funcionar”, añadió.

Apoyo de la Cámara de Comercio a la ley de reforma laboral

Manuel Adorni junto a javier Lanari recibieron a la CAC, la UIA, Bolsa de Comercio, Sociedad Rural y Camara de la Construcción.

Según informó la Cámara Argentina de Comercio, Grinman apoyó el proyecto de Modernización Laboral. “El resultado es positivo. Se han contemplado observaciones que desde el sector representado señalamos con claridad y fundamento", sostuvo el dirigente mercantil.

Y agregó que "una norma por sí sola no bastará para resolver males que los argentinos arrastramos desde hace décadas. Pero sin dudas es un paso muy importante en la dirección correcta".

Grinman respaldó la política de "ordenamiento fiscal y monetario que ha efectuado el gobierno del Presidente Milei; tengo confianza en que se va a consolidar”.

