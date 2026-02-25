El titular de la CAC respaldó al Gobierno y admitió: "Algunos vamos a quedar en el camino"

El empresario también contó que Adorni ratificó que el Gobierno no interviene en el mercado cambiario más allá de la flotación entre las bandas.

Grinman admitió que las importaciones afectan especialmente al sector industrial, que según cifras de la UIA derivó en el cierre de miles de empresas. En ese sentido, en declaraciones a radio Mitre, Grinman advirtió este miércoles: “Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”.

En cuanto al nivel de actividad y empleo en el comercio, Grinman se diferenció de lo que sucede a nivel industrial. “En el sector comercio, medimos entre las altas y bajas de personal, y no hay caída. Eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran”, admitió.

Tal como lo dijo en distintas entrevistas periodísticas, Adorni repitió ante los empresarios que "se van a tener que acostumbrar a competir" y les prometió que en el largo plazo (no se habla de cuánto durará la transición), "la apertura generará crecimiento y beneficiará a todos".

Sobre la baja del dólar, el empresario defendió el sistema de bandas cambiarias impuesto por el Gobierno en acuerdo con el FMI, y dijo que "está funcionando bien, aunque no se puede conformar a todos. Los exportadores quieren un dólar alto y los industriales lo quieren bajo".

Con respecto a la situación económica, Grinman aseguró que el país “no está atravesando un momento fácil”, aunque remarcó que hay señales interesantes en el crecimiento. “Estamos dispuestos a apoyarlo con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”, indicó después. "Los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero confío en que esto va a funcionar”, añadió.

Apoyo de la Cámara de Comercio a la ley de reforma laboral

Manuel Adorni junto a javier Lanari recibieron a la CAC, la UIA, Bolsa de Comercio, Sociedad Rural y Camara de la Construcción.

Según informó la Cámara Argentina de Comercio, Grinman apoyó el proyecto de Modernización Laboral. “El resultado es positivo. Se han contemplado observaciones que desde el sector representado señalamos con claridad y fundamento", sostuvo el dirigente mercantil.

Y agregó que "una norma por sí sola no bastará para resolver males que los argentinos arrastramos desde hace décadas. Pero sin dudas es un paso muy importante en la dirección correcta".

Grinman respaldó la política de "ordenamiento fiscal y monetario que ha efectuado el gobierno del Presidente Milei; tengo confianza en que se va a consolidar”.