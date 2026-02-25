Femicidio de Malena en Ezeiza: por qué detuvieron a una médica, a una enfermera y a un ambulanciero

La sorpresa llegó cuando el sistema de geolocalización indicó que el celular no estaba en manos del sospechoso, sino en una sala de emergencias de la zona.

Así, los agentes descubrieron que el teléfono se encontraba en el lugar de trabajo de los tres profesionales de la salud que habían intervenido en el hecho, lo que derivó en su inmediata detención.

Según la reconstrucción preliminar, el hurto se habría producido mientras certificaban el fallecimiento de la víctima, en un momento de extrema tensión en la escena.

Mientras avanza la investigación por el homicidio, la detención de la médica, la enfermera y el ambulanciero abrió una causa paralela por hurto agravado.

El brutal crimen que conmociona a Ezeiza

ezeiza-femicidio El sospechoso detenido por el femicidio de Malena Maidana. (Foto: archivo)

Malena Maidana fue asesinada cuando salió a caminar por las inmediaciones del barrio La Unión, donde vivía. El ataque ocurrió cerca de la medianoche del domingo.

La joven fue encontrada ensangrentada y tendida en la calle Manuel Andrada, en proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf. Un vecino que salió a sacar la basura fue quien descubrió el cuerpo y llamó al 911.

Al llegar, personal policial y sanitario confirmó que la víctima había sufrido al menos 10 puñaladas, en un ataque de extrema violencia.

La escena generó conmoción entre los vecinos, quienes describieron la zona como tranquila y sin antecedentes recientes de hechos similares.

Las cámaras y los últimos minutos de Malena

Durante el operativo, los investigadores lograron identificar dos cámaras de seguridad clave para reconstruir los momentos previos al crimen.

El primer registro muestra a la joven caminando sola, con una pequeña mochila. En su interior llevaba una botella de agua y su celular iPhone 16, según detallaron fuentes de la causa. La hora registrada por la cámara era las 20.45.

El segundo video es aún más impactante. Una cámara de una vivienda captó los gritos desesperados y los pedidos de ayuda de la víctima antes de ser atacada. El reloj de ese dispositivo marcaba las 23.48, lo que permitió estimar el momento del homicidio.

Malena Maidana 2 Caso Malena Maidana: arrestaron a tres profesionales de la salud. (Foto: archivo)

Un sospechoso detenido y un móvil sin definir

Por el crimen, hay un hombre detenido. Fue identificado tras ser registrado por cámaras caminando a pocos metros de la víctima. Al momento de su arresto, tenía manchas hemáticas y cuchillos en su poder, lo que reforzó las sospechas en su contra. Además, los detectives detectaron que había lavado la ropa que llevaba puesta durante el ataque.

Sin embargo, el móvil del crimen aún no está claro, lo que mantiene en alerta a los investigadores. No se descarta ninguna hipótesis, desde un ataque al azar hasta un intento de robo o un hecho con motivación personal.

Un detalle que impacta: el hijo de la víctima

Fuentes del caso señalaron que Malena Maidana era madre de un niño de tres años. El pequeño, casualmente, había pasado el fin de semana en la casa de su padre, lo que evitó que estuviera presente al momento del ataque.

Este dato generó aún más conmoción entre familiares y allegados, que reclaman justicia y el esclarecimiento total del crimen.

La investigación judicial y la línea de violencia de género

En una primera instancia, la causa fue tramitada por la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc. Posteriormente, el expediente fue derivado a la UFI N°3, especializada en violencia de género, conducida por María Lorena González.

La intervención de esta fiscalía apunta a analizar el contexto del hecho, posibles antecedentes de violencia y el vínculo entre la víctima y el sospechoso.