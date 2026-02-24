En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Cárcel
La Plata
Inseguridad

Pasó 17 años en la cárcel, salió en libertad y ahora volvió a reincidir con un violento raid

El delincuente de 38 años contaba con un extenso prontuario al ser arrestado este lunes.

El delincuente de 38 años contaba con un extenso prontuario al ser arrestado este lunes en La Plata.

El delincuente de 38 años contaba con un extenso prontuario al ser arrestado este lunes en La Plata.

Luego de pasar más de 17 años en la cárcel debido a un extenso prontuario judicial, un peligroso delincuente volvió a ser arrestado este lunes en La Plata tras un violento raid de robos a mano armada en pleno centro de la ciudad.

Leé también Revelan los lujos en la cárcel de "La banda del millón" tras el salvaje ataque a una abuela influencer
Imagen de la celda de Hugo San Martín y del día de su detención, en noviembre de 2024.

Se trata de Darián Alejandro Jalil, de 38 años, quien fue detenido en un allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría 9ª, en el marco de una investigación que acumula varias causas por delitos graves.

Según fuente policiales, Jalil habría protagonizado tres asaltos en pocas horas, el pasado 20 de febrero, todos bajo la misma modalidad: ingresar armado, amenazar con un revólver o pistola a las víctimas y sustraer dinero y otros elementos de valor.

Los hechos se registraron en un kiosco de la esquina de 2 y 63, en una mutual ubicada en calle 2 entre 48 y 49, y en una vivienda particular de 55 entre 2 y 3.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 15.08.03

La investigación avanzó rápidamente a través del relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad públicas y privadas. Con las imágenes y otras pruebas recolectadas, los pesquisas lograron identificar al sospechoso y ubicar su domicilio en 116 entre 34 y 35.

Con orden judicial emitida en la IPP 9579/26 y causas acumuladas, se llevó a cabo el allanamiento en esa vivienda. Allí detuvieron a Jalil y secuestraron las prendas que habría utilizado en los robos, una bermuda de jean, una campera negra Nike y zapatillas de la misma marca, junto con 3.800 dólares en efectivo, que corresponderían al botín obtenido en el asalto a la casa de calle 55.

Los graves antecedentes del delincuente

Embed

El historial delictivo de Jalil es preocupante: cumplió condenas por robo calificado entre 2007 y 2015, por robo doblemente calificado con uso de arma entre 2015 y 2019, por desobediencia entre 2019 y 2020, y por robo agravado y lesiones desde 2021 hasta 2025, sumando más de 17 años efectivos tras las rejas.

La causa está a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, bajo la intervención del fiscal Dr. Petit Bosnic. En las próximas horas, el detenido será trasladado a sede judicial para ser indagado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cárcel La Plata
Notas relacionadas
Un grupo de presos hizo un vivo desde la cárcel y mostraron cómo se extorsiona desde un penal
Video: brutal agresión a un ciclista olímpico mientras entrenaba en la ruta
Video brutal: intentó defender a su hijo con un rifle en una pelea y le pegaron con un fierro

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar