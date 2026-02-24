Pasó 17 años en la cárcel, salió en libertad y ahora volvió a reincidir con un violento raid

WhatsApp Image 2026-02-24 at 15.08.03

La investigación avanzó rápidamente a través del relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad públicas y privadas. Con las imágenes y otras pruebas recolectadas, los pesquisas lograron identificar al sospechoso y ubicar su domicilio en 116 entre 34 y 35.

Con orden judicial emitida en la IPP 9579/26 y causas acumuladas, se llevó a cabo el allanamiento en esa vivienda. Allí detuvieron a Jalil y secuestraron las prendas que habría utilizado en los robos, una bermuda de jean, una campera negra Nike y zapatillas de la misma marca, junto con 3.800 dólares en efectivo, que corresponderían al botín obtenido en el asalto a la casa de calle 55.

Los graves antecedentes del delincuente

El historial delictivo de Jalil es preocupante: cumplió condenas por robo calificado entre 2007 y 2015, por robo doblemente calificado con uso de arma entre 2015 y 2019, por desobediencia entre 2019 y 2020, y por robo agravado y lesiones desde 2021 hasta 2025, sumando más de 17 años efectivos tras las rejas.

La causa está a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, bajo la intervención del fiscal Dr. Petit Bosnic. En las próximas horas, el detenido será trasladado a sede judicial para ser indagado.