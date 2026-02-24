Pasó 17 años en la cárcel, salió en libertad y ahora volvió a reincidir con un violento raid

Luego de pasar más de 17 años en la cárcel debido a un extenso prontuario judicial, un peligroso delincuente volvió a ser arrestado este lunes en La Plata tras un violento raid de robos a mano armada en pleno centro de la ciudad.
Luego de pasar más de 17 años en la cárcel debido a un extenso prontuario judicial, un peligroso delincuente volvió a ser arrestado este lunes en La Plata tras un violento raid de robos a mano armada en pleno centro de la ciudad.
Se trata de Darián Alejandro Jalil, de 38 años, quien fue detenido en un allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría 9ª, en el marco de una investigación que acumula varias causas por delitos graves.
Según fuente policiales, Jalil habría protagonizado tres asaltos en pocas horas, el pasado 20 de febrero, todos bajo la misma modalidad: ingresar armado, amenazar con un revólver o pistola a las víctimas y sustraer dinero y otros elementos de valor.
Los hechos se registraron en un kiosco de la esquina de 2 y 63, en una mutual ubicada en calle 2 entre 48 y 49, y en una vivienda particular de 55 entre 2 y 3.
La investigación avanzó rápidamente a través del relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad públicas y privadas. Con las imágenes y otras pruebas recolectadas, los pesquisas lograron identificar al sospechoso y ubicar su domicilio en 116 entre 34 y 35.
Con orden judicial emitida en la IPP 9579/26 y causas acumuladas, se llevó a cabo el allanamiento en esa vivienda. Allí detuvieron a Jalil y secuestraron las prendas que habría utilizado en los robos, una bermuda de jean, una campera negra Nike y zapatillas de la misma marca, junto con 3.800 dólares en efectivo, que corresponderían al botín obtenido en el asalto a la casa de calle 55.
El historial delictivo de Jalil es preocupante: cumplió condenas por robo calificado entre 2007 y 2015, por robo doblemente calificado con uso de arma entre 2015 y 2019, por desobediencia entre 2019 y 2020, y por robo agravado y lesiones desde 2021 hasta 2025, sumando más de 17 años efectivos tras las rejas.
La causa está a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, bajo la intervención del fiscal Dr. Petit Bosnic. En las próximas horas, el detenido será trasladado a sede judicial para ser indagado.