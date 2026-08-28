Robert De Niro brilla en Netflix con su nueva película que acaba de estrenarse

Pete, interpretado por De Niro, había participado años antes en la captura de Frank Carter, el asesino serial conocido como El hombre de los susurros. El criminal había sido condenado y continuaba en prisión. Sin embargo, una nueva desaparición presentará elementos que remitirán al método que convirtió aquel expediente en uno de los casos más perturbadores de su carrera.

Ese reencuentro no será sencillo. Tom y Pete arrastrarán conflictos personales y silencios que se fueron acumulando con el paso de los años. Pero la desaparición del niño hará que ambos tengan que dejar de lado, al menos de manera temporal, aquello que los separó.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras la desaparición de su hijo, un viudo recurre a la ayuda de su padre ausente: un detective retirado que, años atrás, encarceló al asesino serial vinculado con este caso".

Robert De Niro encarna a un detective marcado por su pasado

Robert De Niro interpretará a Pete, el antiguo inspector que deberá regresar a un mundo que había intentado abandonar. Su personaje estará atravesado por el desgaste profesional y por una historia familiar rota.

Pete no será presentado como un investigador que simplemente vuelve para resolver un nuevo caso. Su regreso tendrá un costo emocional. La desaparición de su nieto lo obligará a reencontrarse con Tom en el peor momento posible y, al mismo tiempo, a recuperar una parte de su pasado que nunca terminó de desaparecer.

La figura de De Niro aportará además el peso de un personaje acostumbrado a convivir con las consecuencias de su trabajo. Pete había participado en un caso criminal de enorme impacto y ahora tendrá que preguntarse si todo lo que ocurrió entonces quedó atrás.

El elenco principal de Susurran tu nombre con De Niro

Robert De Niro

Michelle Monaghan

Adam Scott

Hamish Linklater

Owen Teague

Acston Porto

Will Brill

¿Cuándo se estrena Susurran tu nombre en Netflix?

Susurran tu nombre llegará este viernes a Netflix como uno de los estrenos destacados de la plataforma para el cierre de agosto.

La película propondrá una historia en la que el misterio comenzará con una desaparición, pero irá mucho más allá de la búsqueda de un niño.

La investigación obligará a sus protagonistas a revisar un caso del pasado y a preguntarse si algunas heridas realmente pueden cerrarse. Y será precisamente allí donde Susurran tu nombre encontrará su mayor fuerza: en la incertidumbre.

Tráiler oficial de Susurran tu nombre en Netflix