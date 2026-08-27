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Está en Netflix, apenas tiene 6 capítulos y es la serie corta española del momento

Si buscás qué ver en Netflix, la plataforma tiene una serie de seis episodios que sorprendió por su misterio, sus secretos y su historia.

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Está en Netflix

Está en Netflix, apenas tiene 6 capítulos y es la serie corta española del momento. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix es una pregunta que vuelve a aparecer cada vez que los estrenos y las novedades se multiplican en el catálogo. Entre tantas producciones, apareció Esa noche, una miniserie de seis episodios que logró convertirse en tendencia gracias a una historia atravesada por el misterio, los secretos y una creciente sensación de desconfianza.

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José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva miniserie de 4 episodios y es el gran estreno de 2026. (Foto: Archivo)

La propuesta apostó por una trama intensa y por un formato breve. Sus seis capítulos presentaron una historia que fue revelando información de manera progresiva, sin entregar todas las respuestas desde el comienzo.

La miniserie no se limitó a mostrar los acontecimientos desde un único punto de vista. Por el contrario, cada capítulo fue sumando una nueva perspectiva y permitió observar lo ocurrido desde distintos lugares.

¿De qué trata Esa noche en Netflix?

Según la descripción oficial de Netflix: "Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero terminan empeorándolo todo".

Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

La serie, basada en la novela superventas del Sunday Times de Gillian McAllister y producida por Txintxua Films S.L. para Netflix, ha sido creada por Jason George (Narcos, Into The Night), quien también ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal (Intimidad, Amama). George también firma los guiones junto a Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El Inocente), que además ejerce como productora creativa. La dirección está a cargo de Jorge Dorado (Mindscape, The Head) y Liliana Torres (Mamífera, Kimeres).

¿Cuántos capítulos tiene Esa noche en Netflix?

Otra de las razones por las que la producción resultó atractiva fue su duración. La historia se desarrolló a lo largo de seis episodios, con capítulos de menos de una hora.

Ese formato permitió que la miniserie pudiera verse en poco tiempo. También favoreció la posibilidad de avanzar rápidamente de un capítulo al siguiente, especialmente porque cada episodio fue dejando nuevas preguntas.

Para quienes están buscando qué ver en Netflix, este tipo de formato puede resultar especialmente atractivo. Una historia breve permite iniciar una producción sin la necesidad de comprometerse con varias temporadas o con decenas de episodios.

El elenco principal de la miniserie Esa noche

  • Clara Galle
  • Paula Usero
  • Claudia Salas
  • Pedro Casablanc
  • Nüll García
  • Raidher Diaz

¿Por qué Esa noche se convirtió en una de las opciones para quienes buscan qué ver en Netflix?

Quienes buscan qué ver en Netflix y prefieren las historias breves encontrarán en Esa noche una propuesta construida para avanzar episodio tras episodio.

Sus capítulos ágiles facilitaron el ritmo de la historia. La duración de menos de una hora por capítulo permitió que la trama avanzara sin extenderse y que el misterio mantuviera su presencia.

El resultado fue una miniserie que aprovechó su formato de seis episodios para contar una historia cerrada, intensa y atravesada por distintas versiones de una misma noche.

En seis episodios, Esa noche desarrolló una trama en la que las apariencias comenzaron a desmoronarse y cada nueva mirada agregó una pieza a un rompecabezas que se fue armando lentamente.

Tráiler oficial de Esa Noche en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma suma la serie española de misterio "Esa noche".
  • Trama: Tres hermanas ocultan un homicidio que cometió una de ellas para protegerla.
  • Formato: Miniserie de seis episodios cortos y atrapantes, ideal para ver de corrido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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