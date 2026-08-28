Campanita apuntó contra Pincoya tras su escandalosa expulsión de Gran Hermano: "No me voy a callar"

“Me encantaría que se vaya Pincoya, para qué voy a mentir", lanzó sin vueltas Campanita. Y siguió: "Quiero que se vaya la Pincoya porque está tomando el lado de la ‘Falsol (Solange Abraham)’, que es una mala persona. Puedo decir que ella sí es una mala persona”.

“Uno juega ahí adentro con lo que es. Que no me venga a decir que está haciendo un personaje o algo así porque esa es su persona. Realmente quiere ensuciar, quiere generar odio hacia otras personas y hate”, sostuvo indignada.

En ese sentido, continuó cuestionando contra su excompañera: “Pincoya también me decepcionó cuando pidió que su gente me tire mier.. acá afuera, es algo que yo no haría. Y si yo veo a mi fandom tirando mier.. o algo así, les diría que no hagan eso”.

Y sobre el final adelantó que tiene mucho más para contar sobre su experiencia dentro del reality: “Voy a contar mi experiencia, lo que viví en la casa, no me voy a callar”, cerró firme.

Cómo fue la escandalosa expulsión de Campita y Danelik de Gran Hermano

El duro cruce en Gran Hermano comenzó cuando Campanita retiró de la habitación fotografías de los hijos de Pincoya y Sol Abraham, una actitud que generó una fuerte reacción y derivó en un nuevo enfrentamiento en la casa.

A partir de ese momento, Danelik intervino en la discusión y la situación fue escalando entre insultos, reclamos y una tensión que terminó desbordando la convivencia.

Ante la gravedad de lo ocurrido, Gran Hermano tomó una decisión contundente: expulsar tanto a Campanita y Danelik, quienes habían quedado directamente involucradas en el enfrentamiento.

“Estas dos personas me manifestaron hoy su deseo de abandonar la casa y, por supuesto, voy a aceptar su pedido. Entiendan que no se van porque lo desean, sino porque yo considero que, luego de los incidentes mencionados, no corresponde que continúen en este lugar”, precisó el Big.

Pero eso no quedó ahí ya que personal de seguridad femenino tuvo que ingresar a la casa para retirar a Campanita del lugar, quien permanecía en una de las habitaciones con el resto del grupo y se resistía a retirarse.