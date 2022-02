San Valentín 2022: cómo festejarlo según cada signo del zodíaco

image.png

Cómo festejarlo según cada signo del zodíaco

Cada signo tiene diversas propuestas según el elemento que los representa y tanto los sentimientos y emociones que los caracterizan.

Aries

Lo ideal para dicho signo en este San Valentín son las clases de baile, en las que se podrá elegir el género que mas guste. Los nacidos bajo este signo de fuego podrán demostrar su personalidad activa y alegre. A Aries le gusta la competencia, así que su cita ideal debe incluir bromas, un poco de atrevimiento y mucha diversión.

Tauro

A Tauro le gusta deleitarse con comidas y probar cosas nuevas, por lo que una cena romántica sería un plan perfecto. Demuestran su amor con cada plato de comida, por lo que una cena romántica en su restaurante favorito es una elección adecuada para este San Valentín. A su vez una copa de vino también puede aportar a la cita.

Cáncer

Este signo esta caracterizado por ser hogareño y cariñoso. Dado que se sienten cómodos en sus casas, no necesitan salir para pasarla bien. Se puede preparar una comida especial y decorar los ambientes con velas. El postre puede ser acompañado de una película romántica. Una cena a la luz de las velas tampoco es un mal plan.

image.png

Géminis

No es noticia que Géminis disfruta pasar tiempo en compañía. Son divertidos y tienen buen humor, no tienen problema en conocer gente nueva. Asistir a un Show de Stand Up será una experiencia única. Este signo se caracteriza por ser conversador, razón por la que prestarle atención es un buen punto de partida para que la cita fluya.

Leo

A Leo les interesa distinguirse de los demás. Para conquistarlo de inmediato, darle un regalo sorpresa es una buena idea. Un paseo en lancha o barco será una opción perfecta para festejar su amor, ya que se divertirán haciendo algo nuevo. Muchos de estos paseos incluyen cena o brindis, por lo que será una experiencia completa.

Virgo

Pasar San Valentín en el cine es una gran propuesta para las personas de Virgo. Pueden ir a ver su película romántica favorita o bien un estreno que les interese compartir con su pareja.

Lo particular de esta iniciativa es que pueden sacar las entradas con anticipación, sabiendo que la película cumple cierto horario, manteniendo la planificación algo que identifica a Virgo.

image.png

Libra

A Libra le gusta tener un cuidado personal y agasajar su cuerpo. Invierten tiempo y dedicación en verse y sentirse bien, lo que demuestran con su calma personalidad, por lo que un día de spa podría ser una gran elección.

A su vez, dado que este signo lo caracteriza el equilibrio, le encantan los bares así como las salas de exhibición de arte.

Escorpio

Emocionales e intensos son características que representan a la perfección a las personas de Escorpio. Este signo de agua es de los más apasionados del zodíaco, por lo que el Día de los Enamorados significa un momento para demostrar su amor y romance. Es probable que proponga una cita poco convencional; por ese motivo, hay que estar preparado para cualquier cosa.

Una noche en un hotel junto a su ser amado les hará sentir especiales.

Sagitario

A Sagitario lo caracteriza la aventura y la valentía. Les gusta desafiarse a sí mismos y animarse a probar cosas nuevas. De esta manera, un paseo en parapente o probar comida no convencional será una elección tentadora.

image.png

Capricornio

Elegantes, coloquiales y correctas son cualidades que representan a las personas de Capricornio. Disfrutan de aprender cosas nuevas, por lo que un tour de vino será la cita perfecta. A su vez, se puede esperar una cena en un buen restaurante como un gran plan para la fecha.

Acuario

Dado que las personas de Acuario son creativas e inusuales, se diferencian de los demás sin esfuerzo alguno y tanto su personalidad es peculiar como su forma de pensar los hace destacarse.

Tomar un taller de cerámica junto a su pareja donde puedan crear un objeto especial para el hogar tendrá un gran significado. Otra idea sería caminar por algún lugar tradicional de la ciudad.

Piscis

Las personas más dulces y positivas del zodíaco son las de Piscis. Su personalidad demuestra bondad y alegría. Son amables y desinteresados, valoran la compañía más que el plan en sí.

Es por esto que un simple picnic en un parque es la elección adecuada para celebrar San Valentín. Ver las estrellas con su pareja en un ambiente romántico, como un parque o la playa también son grandes planes pasar el Día de los Enamorados.