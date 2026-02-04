San Valentín 2026: escapadas románticas y experiencias de bienestar en hoteles para celebrar el amor

CIUDAD DE BUENOS AIRES — KER HOTELES

San Valentín con estilo: cena especial y promos de relax en cuatro barrios porteños.

Ker Hoteles presenta experiencias urbanas para celebrar San Valentín en Buenos Aires: desde una cena especial en Recoleta hasta paquetes de alojamiento con masaje y acceso al Health Club en Belgrano y Villa Urquiza, además de una propuesta romántica con piscina y cena incluida en San Telmo.

SALTA — HOTEL COLONIAL SALTA

San Valentín con historia en el corazón de la ciudad: encanto clásico frente a la Plaza 9 de Julio.

Para celebrar el amor con un plan distinto, Hotel Colonial Salta invita a vivir San Valentín en pleno casco histórico, en un entorno que combina tradición, calidez y una ubicación inmejorable. Con más de 80 años de trayectoria y emplazado en un edificio con esencia del siglo XIX, este hotel es una propuesta ideal para quienes buscan una escapada romántica con identidad y carácter.

Ubicado frente a la Plaza 9 de Julio, una de las postales más icónicas del norte argentino, permite disfrutar de Salta caminando: iglesias históricas, museos, peñas, cafés, gastronomía regional y paseos típicos que convierten cualquier fin de semana en una experiencia inolvidable en pareja.

Con un servicio cercano y un estilo que respeta la esencia salteña, Hotel Colonial se posiciona como una opción perfecta para quienes valoran el encanto de los hoteles con historia, la comodidad urbana y el placer de descubrir la ciudad a un ritmo tranquilo, compartiendo cada momento. Ideal para parejas que quieren un San Valentín con cultura, romance y el norte argentino como escenario.

CHASCOMÚS, BUENOS AIRES — HOWARD JOHNSON CHASCOMÚS

Romance junto a la laguna: descanso, spa y naturaleza a pocos kilómetros de la ciudad

A solo unas horas de la Ciudad de Buenos Aires, Howard Johnson Chascomús se posiciona como una de las escapadas favoritas para quienes buscan desconectar sin viajar demasiado. Ubicado en un entorno natural privilegiado, con el paisaje sereno de la laguna como protagonista, el hotel invita a vivir un San Valentín diferente: al ritmo del aire libre, el bienestar y los planes simples que se disfrutan mejor en pareja.

La experiencia se completa con espacios pensados para el relax: piscinas, solárium, áreas verdes, spa y un ambiente ideal para descansar, caminar, disfrutar de atardeceres y compartir una noche especial en clave romántica, con confort y servicio de primer nivel.

Ideal para parejas que quieren una escapada rápida, tranquila y con naturaleza, perfecta para celebrar el amor cerca de casa.

EL CALAFATE, PATAGONIA — MONTANO BOUTIQUE SUITES

Un San Valentín boutique en la Patagonia: diseño contemporáneo y experiencias sensoriales.

En una de las puertas de entrada al Glaciar Perito Moreno, Montano Boutique Suites propone una experiencia romántica íntima y sofisticada en El Calafate. Con una impronta de diseño contemporáneo, ambientes cálidos y una atmósfera que prioriza el bienestar, este hotel boutique se distingue por sus detalles: amplitud, estética cuidada y un servicio pensado para disfrutar sin apuro.

Su propuesta de San Valentín suma un toque patagónico perfecto para brindar en pareja: alojamiento con desayuno incluido + vino patagónico y frutos rojos patagónicos en la habitación, como detalle romántico de bienvenida.

Ideal para parejas que buscan una escapada con estilo, privacidad, confort y el encanto de la Patagonia como escenario.

USHUAIA — WYNDHAM GARDEN USHUAIA | HOTEL DEL GLACIAR

San Valentín en el fin del mundo: paisajes únicos, gastronomía patagónica y experiencias a medida

Para quienes sueñan con una celebración inolvidable, Wyndham Garden Ushuaia | Hotel del Glaciar invita a vivir San Valentín en un destino que siempre sorprende. Ubicado en la Reserva Natural El Martial, combina naturaleza, aire puro y el privilegio de estar rodeado de montañas y bosques, en un entorno que parece diseñado para desconectar del mundo.

El hotel cuenta con 122 habitaciones, suites y lofts, además de una propuesta gastronómica que pone en valor los sabores de la región. Uno de sus diferenciales es su servicio de experiencias personalizadas, ideal para parejas que quieran combinar descanso con aventura: navegaciones, trekking, excursiones y recorridos únicos por Ushuaia.

Ideal para parejas que buscan un viaje distinto, con paisaje, emoción y confort, para celebrar el amor en el verdadero fin del mundo.

IGUAZÚ — IGUAZÚ GRAND

Romance cinco estrellas en la selva: lujo, spa y una escapada sensorial

En plena selva misionera y a minutos del Parque Nacional Iguazú, Iguazú Grand es sinónimo de lujo, relax y una experiencia de primer nivel. Con 134 habitaciones y un entorno natural incomparable, se presenta como una opción ideal para quienes buscan celebrar San Valentín con una estadía premium, rodeados de vegetación, silencio y bienestar.

El hotel cuenta con jardines amplios, piscinas y spa, además de propuestas gastronómicas que completan la experiencia. Perfecto para una escapada romántica donde todo está pensado para descansar y disfrutar, sin prisas, en uno de los destinos más icónicos de Argentina.

Ideal para parejas que quieren un San Valentín “gran resort”: confort cinco estrellas + selva + relax total.

MIAMI — NEW POINT MIAMI

Un San Valentín frente al mar: libertad, playa y estilo en Collins Avenue

Para quienes eligen celebrar fuera del país, New Point Miami es una alternativa ideal en una de las zonas más deseadas de la ciudad. Ubicado sobre Collins Avenue, combina la comodidad del formato departamento con servicios de hotel, perfecto para parejas que buscan más libertad, más espacio y un plan “a su ritmo”.

Con unidades tipo estudio, dúplex y penthouses, ofrece vistas al océano o a la bahía, además de acceso directo a la playa, piscina y servicio de playa. Una propuesta ideal para disfrutar días de sol, descanso y paseos, con Miami como escenario.

Ideal para parejas que buscan una escapada romántica con playa, independencia y lifestyle.