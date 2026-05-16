Tragedia en la Perito Moreno: bajó a revisar su camioneta, fue atropellado y el conductor escapó

Minutos después arribó personal del SAME. Los médicos constataron que el hombre había sufrido un paro cardiorrespiratorio y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), confirmaron su fallecimiento en el lugar. “No hubo forma de salvarlo. Lamentablemente perdió la vida”, expresó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

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El joven de 19 años, en tanto, sufrió diversos politraumatismos y fue trasladado al Hospital Piñero para recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras versiones, las víctimas eran oriundas de la localidad bonaerense de Bavio y se dirigían hacia Campo de Mayo para participar del Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército que se iba a llevar a cabo en el Campo Argentino de Pato.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que instaló un gazebo para preservar pruebas y realizar las pericias correspondientes. Además, mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la autopista, efectivos de la División Autopistas lograron identificar a la camioneta involucrada y continúan con la búsqueda del conductor prófugo.