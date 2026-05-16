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Tragedia en la Perito Moreno: bajó a revisar su camioneta, fue atropellado y el conductor escapó

La víctima, que viajaba junto a su hijo rumbo a un campeonato de pato, detuvo la marcha por un desperfecto mecánico.

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Tragedia en la Perito Moreno: bajó a revisar su camioneta

Tragedia en la Perito Moreno: bajó a revisar su camioneta, fue atropellado y el conductor escapó. Foto: Policía de la Ciudad. 

Un hombre de 41 años murió este sábado por la mañana tras ser atropellado en la Autopista Perito Moreno, a la altura del peaje Parque Avellaneda, por un automovilista que huyó del lugar luego del impacto. Su hijo de 19 años resultó herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Piñero.

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El choque provocó que cuatro familias se quedaran sin gas y sin luz. (Foto: X @maxiklan).

El trágico episodio ocurrió cerca de las 7:40 en el sentido hacia la provincia de Buenos Aires. La víctima viajaba en una camioneta Toyota Hilux blanca que remolcaba un tráiler con caballos cuando decidió detenerse sobre la banquina derecha al advertir un posible desperfecto mecánico en una de las ruedas.

Según se informó, el hombre descendió del vehículo junto a su hijo para revisar el inconveniente y, en ese contexto, ambos fueron embestidos por una camioneta Ford Ecosport que circulaba por la autopista.

Tras el violento impacto, el conductor involucrado no se detuvo para asistir a las víctimas y escapó a toda velocidad en dirección a la Avenida General Paz y la provincia de Buenos Aires.

Minutos después arribó personal del SAME. Los médicos constataron que el hombre había sufrido un paro cardiorrespiratorio y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), confirmaron su fallecimiento en el lugar. “No hubo forma de salvarlo. Lamentablemente perdió la vida”, expresó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

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El joven de 19 años, en tanto, sufrió diversos politraumatismos y fue trasladado al Hospital Piñero para recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras versiones, las víctimas eran oriundas de la localidad bonaerense de Bavio y se dirigían hacia Campo de Mayo para participar del Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército que se iba a llevar a cabo en el Campo Argentino de Pato.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que instaló un gazebo para preservar pruebas y realizar las pericias correspondientes. Además, mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la autopista, efectivos de la División Autopistas lograron identificar a la camioneta involucrada y continúan con la búsqueda del conductor prófugo.

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