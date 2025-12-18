San Valentín a puro pop: la fiesta que promete flecharte en pleno verano

La primera edición oficial se realizó el 22 y 23 de noviembre, como previa de los shows de Miranda! en el Estadio Ferro, con la participación de Joaquín Levinton y BB Asul en el karaoke, sets vibrantes de Miss Jeanette y un dúo de bailarinas que encendió al público con una selección exquisita de clásicos pop.

Además, Fiesta Poppa! anunció que musicalizará la previa de Miranda! este sábado 20 de diciembre en el Estadio Ferro, reafirmando su lugar como una de las celebraciones pop más queridas del circuito porteño.