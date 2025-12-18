San Valentín a puro pop: la fiesta que promete flecharte en pleno verano

Poppa! es una propuesta nacida en el corazón de Agencia APA!, creada para celebrar la música pop en todas sus expresiones: los clásicos que marcaron generaciones, los hits actuales y las nuevas voces que renuevan el género.
Verano 2026: el festival pop que reúne música, amistad y emoción. Enterate.
La curaduría musical está a cargo de Ale Sergi, Miss Jeanette, Ludo Morell y Kamesound, quienes aportan miradas diversas, sensibles y complementarias dentro del universo pop.
Más que una fiesta, Fiesta Poppa! es una experiencia cultural y emocional: un punto de encuentro donde la energía del pop une generaciones, estilos e historias.
El karaoke en vivo con artista invitado sorpresa —ya sea una figura consagrada o una promesa emergente— es uno de los sellos distintivos de cada edición, reforzando el espíritu de descubrimiento y celebración colectiva.
La primera edición oficial se realizó el 22 y 23 de noviembre, como previa de los shows de Miranda! en el Estadio Ferro, con la participación de Joaquín Levinton y BB Asul en el karaoke, sets vibrantes de Miss Jeanette y un dúo de bailarinas que encendió al público con una selección exquisita de clásicos pop.
Además, Fiesta Poppa! anunció que musicalizará la previa de Miranda! este sábado 20 de diciembre en el Estadio Ferro, reafirmando su lugar como una de las celebraciones pop más queridas del circuito porteño.