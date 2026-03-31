Cuánto tiempo lleva superar una separación de pareja, según la ciencia
Superar una separación amorosa suele ser más complicado de lo que se imagina. La ciencia explica por qué el proceso de desapego emocional puede ser largo y diferente para cada persona.
Superar una separación amorosa suele ser más complicado de lo que se imagina. La ciencia explica por qué el proceso de desapego emocional puede ser largo y diferente para cada persona.
Superar una ruptura amorosa suele ser más largo y complicado de lo que muchos esperan. Mientras que el sentido común o los consejos de amigos sugieren que “en unos meses ya vas a estar bien”, la ciencia indica que el proceso de desapego emocional puede extenderse varios años.
Según una investigación publicada en la revista Social Psychological and Personality Science, el vínculo afectivo con un ex no se corta rápidamente. Los psicólogos Jia Y. Chong y R. Chris Fraley, de la Universidad de Illinois Estados Unidos, analizaron a más de 320 adultos que habían mantenido relaciones de al menos dos años y que llevaban un promedio de cinco años separados.
Los resultados son elocuentes: se necesitan aproximadamente 4,18 años para que la expareja pase a ser percibida simplemente como “alguien que se solía conocer”. Y recién alrededor de los 8 años el apego emocional se disuelve casi por completo, al punto de sentir hacia esa persona algo similar a lo que se siente por un desconocido.
Sin embargo, los investigadores advirtieron que existe una gran variación entre las personas. En algunos casos el proceso es más rápido, pero en otros el lazo emocional puede persistir más de una década o incluso nunca desaparecer del todo.
¿Por qué cuesta tanto olvidar?
El cerebro trata a la ruptura como una pérdida significativa. Durante la relación, la pareja se integra a la propia identidad y a las redes neuronales asociadas con el placer, la seguridad y la rutina diaria. Cuando termina, se activa un mecanismo similar al duelo o incluso al dolor físico, lo que explica por qué muchas personas siguen pensando en su ex con cierta carga afectiva aunque ya no sientan amor romántico.
Factores que complican el proceso
Mantener contacto ya sea presencial, por redes sociales o mensajes
Tener hijos en común
Un estilo de apego ansioso
Haber vivido una relación muy intensa o dependiente
Por el contrario, lo que más ayuda a acelerar la recuperación es cortar todo tipo de contacto, aceptar las emociones sin idealizar el pasado, hacer actividad física, reconstruir la vida social y abrirse a nuevas experiencias.
Los especialistas coinciden en que no hay un cronómetro exacto: cada persona vive el proceso a su ritmo. El dolor más intenso suele bajar en los primeros meses, pero el apego residual, esa sensación de que la otra persona sigue ocupando un lugar especial, puede tardar mucho más en desvanecerse.