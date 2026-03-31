Cuánto tiempo lleva superar una separación de pareja, según la ciencia

¿Por qué cuesta tanto olvidar?

ChatGPT Image 31 mar 2026, 04_02_20 p.m.

El cerebro trata a la ruptura como una pérdida significativa. Durante la relación, la pareja se integra a la propia identidad y a las redes neuronales asociadas con el placer, la seguridad y la rutina diaria. Cuando termina, se activa un mecanismo similar al duelo o incluso al dolor físico, lo que explica por qué muchas personas siguen pensando en su ex con cierta carga afectiva aunque ya no sientan amor romántico.

Factores que complican el proceso

Mantener contacto ya sea presencial, por redes sociales o mensajes

Tener hijos en común

Un estilo de apego ansioso

Haber vivido una relación muy intensa o dependiente

Por el contrario, lo que más ayuda a acelerar la recuperación es cortar todo tipo de contacto, aceptar las emociones sin idealizar el pasado, hacer actividad física, reconstruir la vida social y abrirse a nuevas experiencias.

Los especialistas coinciden en que no hay un cronómetro exacto: cada persona vive el proceso a su ritmo. El dolor más intenso suele bajar en los primeros meses, pero el apego residual, esa sensación de que la otra persona sigue ocupando un lugar especial, puede tardar mucho más en desvanecerse.