Elizabeth Vernaci lanzó una fuerte advertencia tras su salida de Radio Pop: "Me están echando..."

"Igual para mí los ciclos se terminan cuando yo quiero, no cuando el otro quiere. Mi ciclo radial no está terminado, quizá todavía tenga otras cosas que hacer en radio", aseguró, marcando distancia con la decisión de la emisora.

A la vez, se refirió a la posibilidad de avanzar legalmente, aunque sin tomar una definición: "Voy a esperar ver qué pasa, pero son diez años de trabajo y me están echando en un momento que no es porque no puedo hacer otra cosa. Veré. No me voy de los lugares peleándome, ni litigando, ni metiendo abogados", cerró.

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Cómo fue el último programa de Elizabeth Vernaci

Elizabeth Vernaci se despidió este martes de La Negra Pop y así puso punto final a su ciclo en Radio Pop, tras haber sido desvinculada semanas atrás. La conductora llevó adelante su última emisión acompañada por su histórico equipo y cerró una etapa que se extendió por más de diez años al aire.

A dos semanas de haber sido notificada de su salida, aprovechó el programa final para manifestar su incomodidad por cómo se manejó la situación. "Los directivos están todos escondidos desde hace dos semanas. Ni un ramo de flores, nada", lanzó con ironía, en un mensaje que no pasó desapercibido.

En el tramo final del ciclo, Vernaci optó por correrse de la polémica y centrarse en el vínculo construido con su público y sus compañeros. " Gracias a todos. Pasamos unos años divinos con ustedes. Los amo a todos, a todos nuestros oyentes y a los que vinieron a la puerta. Lo único que tengo para decir es gracias", expresó con emoción.

"Supongo que ustedes van a seguir todas las mañanas, más temprano, y van a hacer un gran programa también", comentó, dejando entrever continuidad para el equipo.

Antes de cerrar definitivamente, mantuvo una de las tradiciones del ciclo y eligió despedirse con música. "Me quiero ir con esta canción, porque siempre pongo una canción y esta canción me encanta", dijo, dando paso a A caballo de Nathy Peluso como último tema al aire.