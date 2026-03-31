Elizabeth Vernaci lanzó una fuerte advertencia tras su salida de Radio Pop: "Me están echando..."

Tras su último programa y una picante despedida en Radio Pop, Elizabeth Vernaci rompió el silencio y habló con SQP (América TV) sobre todo lo que ocurrió incluso antes de que le confirmaran su salida de la emisora.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Elizabeth Vernaci habló sobre su salida de Radio Pop y todo lo que se desencadenó desde el momento en que fue notificada por su jefe, Carlos Infante.
Tras su último programa y una picante despedida en Radio Pop, Elizabeth Vernaci rompió el silencio y habló con SQP (América TV) sobre todo lo que ocurrió incluso antes de que le confirmaran su salida de la emisora.
En ese contexto, la locutora habló sobre cómo vivió su despedida al aire: "El último programa lo viví con mucha felicidad porque me da la sensación de que lo que uno transitó, entregó y construyó durante todos estos años en la comunidad POP estaban agradecidos".
"Fue totalmente abrupto. Tenés un contrato firmado hasta diciembre y es rarísimo que el 18 de marzo te digan eso", dijo sobre la forma en que recibió la noticia. Y detalló cómo fue la charla con su superior: "Tuve una reunión con mi jefe, Carlitos Infante, a quien adoro, y le dije: ‘qué cara de ort… que tenés’ y me dijo que tenía malas noticias".
Según explicó, intentó entender los motivos detrás de la decisión: "Me dijo que no había más programa y le dije que conversáramos a ver qué onda, porque supuse que era una cuestión económica, y me dijo que no porque era una decisión tomada". También cuestionó la falta de aviso previo: "Le dije por qué no me lo avisó antes y me dijo que fue abrupto… en esas cosas turbias no puedo entrar".
"Igual para mí los ciclos se terminan cuando yo quiero, no cuando el otro quiere. Mi ciclo radial no está terminado, quizá todavía tenga otras cosas que hacer en radio", aseguró, marcando distancia con la decisión de la emisora.
A la vez, se refirió a la posibilidad de avanzar legalmente, aunque sin tomar una definición: "Voy a esperar ver qué pasa, pero son diez años de trabajo y me están echando en un momento que no es porque no puedo hacer otra cosa. Veré. No me voy de los lugares peleándome, ni litigando, ni metiendo abogados", cerró.
Elizabeth Vernaci se despidió este martes de La Negra Pop y así puso punto final a su ciclo en Radio Pop, tras haber sido desvinculada semanas atrás. La conductora llevó adelante su última emisión acompañada por su histórico equipo y cerró una etapa que se extendió por más de diez años al aire.
A dos semanas de haber sido notificada de su salida, aprovechó el programa final para manifestar su incomodidad por cómo se manejó la situación. "Los directivos están todos escondidos desde hace dos semanas. Ni un ramo de flores, nada", lanzó con ironía, en un mensaje que no pasó desapercibido.
En el tramo final del ciclo, Vernaci optó por correrse de la polémica y centrarse en el vínculo construido con su público y sus compañeros. " Gracias a todos. Pasamos unos años divinos con ustedes. Los amo a todos, a todos nuestros oyentes y a los que vinieron a la puerta. Lo único que tengo para decir es gracias", expresó con emoción.
"Supongo que ustedes van a seguir todas las mañanas, más temprano, y van a hacer un gran programa también", comentó, dejando entrever continuidad para el equipo.
Antes de cerrar definitivamente, mantuvo una de las tradiciones del ciclo y eligió despedirse con música. "Me quiero ir con esta canción, porque siempre pongo una canción y esta canción me encanta", dijo, dando paso a A caballo de Nathy Peluso como último tema al aire.