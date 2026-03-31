¿Qué siente hoy por vos? El tarot en el último día de marzo, según tu signo

Hay interés, pero también impulso. Puede sentir ganas de avanzar, aunque no siempre mide los tiempos. La emoción está, pero se mezcla con la necesidad de acción.

Tauro

Siente, pero va despacio. Hay afecto y estabilidad emocional, aunque le cuesta dar pasos si no se siente completamente seguro.

Géminis

Está entre lo que siente y lo que piensa. Puede haber interés real, pero también dudas o contradicciones que lo llevan a cambiar de actitud.

Cáncer

Siente mucho, pero se protege. Puede estar emocionalmente involucrado, aunque no lo exprese de manera abierta.

Leo

Hay sentimiento, pero también orgullo. Puede querer acercarse, aunque necesita sentir que tiene el control de la situación.

Virgo

Analiza lo que le pasa. Puede sentir, pero intenta entender si ese vínculo tiene sentido antes de avanzar.

Libra

Busca equilibrio. Hay interés, pero también dudas sobre qué decisión tomar o cómo sostener el vínculo.

Escorpio

Siente con intensidad. Puede haber conexión fuerte, aunque también miedo a exponerse o a perder el control.

Sagitario

Tiene interés, pero necesita libertad. Puede sentir, aunque evita involucrarse demasiado rápido.

Capricornio

Siente, pero no lo muestra fácilmente. Prefiere observar antes de actuar y necesita tiempo para confiar.

Acuario

Está presente desde lo mental. Puede haber conexión, pero le cuesta profundizar en lo emocional.

Piscis

Siente de manera profunda. Puede idealizar el vínculo, aunque también confundirse sobre lo que realmente pasa.

Una energía emocional activa

Más allá del signo, la lectura general del tarot sugiere que no hay indiferencia.

Las cartas asociadas al plano emocional indican que, en la mayoría de los casos, hay algún tipo de registro afectivo. Sin embargo, ese sentimiento no siempre se traduce en acciones claras.

Ahí es donde aparece la influencia de Mercury retrógrado: pensamientos que se repiten, emociones que no se comunican del todo y decisiones que se postergan.

El rol de las emociones

En astrología, la Moon representa la forma en que cada persona vive sus emociones.

Dependiendo de su influencia, alguien puede sentir intensamente pero no expresarlo, o necesitar más tiempo para entender lo que le pasa.

Esto explica por qué, incluso cuando el tarot marca conexión, la respuesta del otro puede ser ambigua.

Entre lo que siente y lo que muestra

Uno de los puntos centrales de esta lectura es la diferencia entre emoción y acción.

El tarot puede indicar que hay interés, conexión o incluso afecto, pero eso no garantiza una respuesta concreta o inmediata.

En muchos casos, lo que la otra persona siente convive con miedos, dudas o procesos personales que influyen en su comportamiento.

Un cierre con señales, no con certezas

El último día de marzo no trae definiciones absolutas, pero sí señales.

Lo que aparece en esta lectura no debe tomarse como un resultado final, sino como una fotografía del momento emocional.

Lo que puede cambiar en abril

Con el avance de la energía de Aries y el fin de la retrogradación de Mercury, es posible que lo que hoy está en duda empiece a definirse.

Las emociones que hoy se procesan de manera interna pueden encontrar una forma más clara de expresión.

Mirar más allá de la respuesta

Aunque la pregunta central sea qué siente la otra persona, el tarot también invita a mirar el propio lugar en el vínculo.

Entender qué se espera, qué se acepta y qué se necesita puede ser tan importante como saber lo que el otro siente.

Un vínculo en proceso

En definitiva, esta lectura muestra que hay movimiento emocional, pero no necesariamente definiciones inmediatas.

Cada signo lo vive a su manera, con sus tiempos y sus mecanismos.

Y en ese proceso, lo que hoy es duda o contradicción puede transformarse en claridad en las próximas semanas.