¿Qué siente hoy por vos? El tarot en el último día de marzo, según tu signo

El cierre de marzo trae una energía particular en los vínculos. Entre la necesidad de revisar lo vivido y el impulso de avanzar hacia lo nuevo, muchas personas se encuentran en un punto intermedio: sienten, pero no siempre saben cómo actuar.
Una tirada de tarot para cerrar el mes pone el foco en los sentimientos. Según el signo, la energía del vínculo puede variar entre conexión, dudas o distancia. Qué está pasando hoy del otro lado.
El cierre de marzo trae una energía particular en los vínculos. Entre la necesidad de revisar lo vivido y el impulso de avanzar hacia lo nuevo, muchas personas se encuentran en un punto intermedio: sienten, pero no siempre saben cómo actuar.
Desde el tarot, la lectura general de estos días está atravesada por cartas vinculadas a la conexión emocional, pero también por la duda y los procesos internos. En ese contexto, cada signo puede reflejar una forma distinta de vivir —y expresar— lo que siente.
A esto se suma el clima astrológico, con Mercury retrógrado en Piscis, que potencia la introspección y la confusión, y la energía de Aries, que impulsa a avanzar.
Aries
Hay interés, pero también impulso. Puede sentir ganas de avanzar, aunque no siempre mide los tiempos. La emoción está, pero se mezcla con la necesidad de acción.
Tauro
Siente, pero va despacio. Hay afecto y estabilidad emocional, aunque le cuesta dar pasos si no se siente completamente seguro.
Géminis
Está entre lo que siente y lo que piensa. Puede haber interés real, pero también dudas o contradicciones que lo llevan a cambiar de actitud.
Cáncer
Siente mucho, pero se protege. Puede estar emocionalmente involucrado, aunque no lo exprese de manera abierta.
Leo
Hay sentimiento, pero también orgullo. Puede querer acercarse, aunque necesita sentir que tiene el control de la situación.
Virgo
Analiza lo que le pasa. Puede sentir, pero intenta entender si ese vínculo tiene sentido antes de avanzar.
Libra
Busca equilibrio. Hay interés, pero también dudas sobre qué decisión tomar o cómo sostener el vínculo.
Escorpio
Siente con intensidad. Puede haber conexión fuerte, aunque también miedo a exponerse o a perder el control.
Sagitario
Tiene interés, pero necesita libertad. Puede sentir, aunque evita involucrarse demasiado rápido.
Capricornio
Siente, pero no lo muestra fácilmente. Prefiere observar antes de actuar y necesita tiempo para confiar.
Acuario
Está presente desde lo mental. Puede haber conexión, pero le cuesta profundizar en lo emocional.
Piscis
Siente de manera profunda. Puede idealizar el vínculo, aunque también confundirse sobre lo que realmente pasa.
Más allá del signo, la lectura general del tarot sugiere que no hay indiferencia.
Las cartas asociadas al plano emocional indican que, en la mayoría de los casos, hay algún tipo de registro afectivo. Sin embargo, ese sentimiento no siempre se traduce en acciones claras.
Ahí es donde aparece la influencia de Mercury retrógrado: pensamientos que se repiten, emociones que no se comunican del todo y decisiones que se postergan.
En astrología, la Moon representa la forma en que cada persona vive sus emociones.
Dependiendo de su influencia, alguien puede sentir intensamente pero no expresarlo, o necesitar más tiempo para entender lo que le pasa.
Esto explica por qué, incluso cuando el tarot marca conexión, la respuesta del otro puede ser ambigua.
Uno de los puntos centrales de esta lectura es la diferencia entre emoción y acción.
El tarot puede indicar que hay interés, conexión o incluso afecto, pero eso no garantiza una respuesta concreta o inmediata.
En muchos casos, lo que la otra persona siente convive con miedos, dudas o procesos personales que influyen en su comportamiento.
El último día de marzo no trae definiciones absolutas, pero sí señales.
Lo que aparece en esta lectura no debe tomarse como un resultado final, sino como una fotografía del momento emocional.
Con el avance de la energía de Aries y el fin de la retrogradación de Mercury, es posible que lo que hoy está en duda empiece a definirse.
Las emociones que hoy se procesan de manera interna pueden encontrar una forma más clara de expresión.
Aunque la pregunta central sea qué siente la otra persona, el tarot también invita a mirar el propio lugar en el vínculo.
Entender qué se espera, qué se acepta y qué se necesita puede ser tan importante como saber lo que el otro siente.
En definitiva, esta lectura muestra que hay movimiento emocional, pero no necesariamente definiciones inmediatas.
Cada signo lo vive a su manera, con sus tiempos y sus mecanismos.
Y en ese proceso, lo que hoy es duda o contradicción puede transformarse en claridad en las próximas semanas.