Calles colapsadas, inundaciones y caos: así fue el temporal que azotó a Mar del Plata en 7 minutos

Punta Mogotes

El puerto

El Faro

Bosque Peralta Ramos

Avenidas clave como Juan B. Justo, Edison y Vértiz

En estos sectores, la acumulación de agua fue casi inmediata, lo que dejó en evidencia las limitaciones del sistema de drenaje ante lluvias intensas en períodos tan breves.

360 - 2026-03-31T213042.183 Un intenso chaparrón sorprendió a los vecinos de barrios como Punta Mogotes y el puerto.

Según informaron fuentes de Defensa Civil, el fenómeno se caracterizó por una gran cantidad de agua caída en pocos minutos.

A diferencia de otros temporales, no hubo vientos fuertes ni actividad eléctrica significativa, lo que evitó daños estructurales como caída de árboles o voladuras de techos. Sin embargo, el impacto del agua fue suficiente para generar serios inconvenientes.

En medio de la emergencia, se vivieron escenas insólitas. Algunos vecinos aprovecharon las calles inundadas para salir con kayaks, tablas de surf y gomones, en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Otros, en cambio, intentaban desesperadamente rescatar sus vehículos o evitar que el agua dañara los motores, en medio de calles completamente colapsadas.

un-chaparron-intenso-y-breve-basto-para-colapsar-los-desagues-en-la-zona-sur-de-la-ciudad-de-mar-del-plata-foto-x-diegofernanguti-D7RANU44ZNFWJPQNMM2XHTDJJM Un chaparrón intenso y breve bastó para colapsar los desagües en la zona sur de la ciudad de Mar del Plata. (Foto: X @diegofernanguti)

Un fenómeno desigual dentro de la ciudad

El contraste fue evidente: mientras la zona sur quedó bajo el agua, en sectores del centro y norte las lluvias fueron mucho más leves y no generaron mayores complicaciones.

Esta diferencia vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de ciertos barrios frente a eventos climáticos extremos. Las previsiones indican que la inestabilidad podría continuar en Mar del Plata y extenderse a localidades cercanas como Batán, Balcarce y Miramar.