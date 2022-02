Se abrió una cuenta de OnlyFans y su cuenta bancaria revolucionó las redes

Este posteo se viralizó rápidamente y la usuaria recibió una gran cantidad de comentarios y mensajes privados en los cuales le pedía su cuenta de OnlyFans. Además, muchos internautas criticaron el hecho de que tuviera su dinero en una cuenta de Mercado Pago y otro grupo de personas aseguraron que la joven debía “hacer lo que quisiera”.

image.png

Sin embargo, el tweet tuvo un giro totalmente inesperado: horas después, la joven aclaró que, en realidad, lo que había publicado era falso y no se trata de sus ganancias, sino que era una imagen que había sacado de las historias de Santi Maratea, quién estaba juntando dinero por los incendios de Corrientes.

Si bien se trataba de un inocente broma, muchos usuarios continuaron comentando el posteo. “No te hagas la bolud... y pasá el link”, “Aprovechá y llenate de plata”, “Ya me había emocionado, no jueges con nosotras”, “Y yo que te iba a decir que me ayudaras a emprender”, “Quizás era la señal que necesitabas para abrirte un OnlyFans si hay tantos que preguntan”.