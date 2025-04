Se enteró en vivo que murió el Papa Francisco y no pudo seguir con la entrevista: video

Durante su programa radial en Bahía Blanca, el periodista Germán Sasso llamó en vivo a Guillermina Rizzo para conversar sobre un tema urgente. Sin saber que ella aún no se había enterado, le preguntó: "¿Cómo amaneciste con esta noticia?", a lo que Rizzo respondió: "No sé qué noticia". Sasso le reveló que murió el Papa Francisco, provocando un momento de profundo silencio. Rizzo, muy religiosa y admiradora del pontífice, rompió en llanto y cortó la comunicación al decir: "No puedo seguir con la nota".