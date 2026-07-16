Helipuerto y seis suites: el impresionante yate que adquirió Neymar tras retirarse de la Selección de Brasil

La imponente estructura del barco no responde a un desarrollo convencional de astillero tradicional para naves de recreo. Lo curioso es que el ‘Enejota’ no fue construido desde cero, sino que nació a partir de la remodelación de una antigua embarcación de servicio pesado, denominada JAQ H1, según la revista brasileña Naútica. De este modo, merced a esta original metamorfosis de ingeniería, su diseño final logra una fusión perfecta entre una gran resistencia estructural para realizar largas travesías marítimas y el confort y la opulencia propios de un barco de primer nivel.

Qué otros bienes de lujo integran el millonario patrimonio de Neymar

Con esta adquisición náutica, el futbolista brasileño expande una impresionante colección personal de activos de altísima gama.

La incorporación de este barco consolida al delantero dentro de la elite de propietarios náuticos del deporte rey. Con la compra de su nuevo chiche, el ex Barcelona y PSG ingresó a un selecto grupo de figuras del deporte más popular del planeta, entre los que figuran Cristiano Ronaldo y David Beckham, que son dueños de superyates. Este desembolso se suma a una impresionante cartera de excentricidades que el jugador acumuló a lo largo de su carrera, ya que también ostenta una flota exclusiva de aviones privados y autos exóticos, incluyendo una réplica exacta del batimóvil, propiedades en distintos puntos del mapa y relojería de primer nivel dentro de su millonario patrimonio personal.