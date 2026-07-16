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Helipuerto y seis suites: el impresionante yate que adquirió Neymar tras retirarse de la Selección de Brasil

El crack brasileño de 34 años adquirió una imponente embarcación de 800 metros cuadrados tras anunciar su retiro de la Canarinha en el Mundial 2026.

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Helipuerto y seis suites: el impresionante yate que adquirió Neymar tras retirarse de la Selección de Brasil

El dolor por la temprana despedida de la Copa del Mundo y el final de un ciclo histórico con la camiseta nacional empujaron al astro brasileño a buscar un refugio de absoluta exclusividad. Tras anunciar su retiro de la selección brasileña luego de la eliminación de la Canarinha a manos de Noruega en los octavos del Mundial 2026, el futbolista de 34 años transcurre un período de profunda introspección. Mientras define los próximos pasos de su futuro profesional, Neymar atraviesa unos días de descanso y, para intentar ahogar penas, se hizo de una nueva y lujosa adquisición: un superyate al cual bautizó ‘Enejota’ en alusión a las iniciales de su nombre.

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Neymar estalló en llanto por la derrota de Brasil ante Noruega. (Foto: Reuters)

La imponente nave ya descansa en aguas sudamericanas a la espera de ser estrenada por su flamante propietario. Según indicó en su cuenta de Instagram el especialista en información náutica, Nadinho Marinheiro, la embarcación, la cual tiene un valor superior a los 23 millones de dólares, ya se encuentra anclada en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro, consolidado desde hace años como uno de los destinos predilectos del futbolista y sus familiares para desconectarse de la exigencia deportiva.

La arquitectura naval de la embarcación impresiona tanto por sus dimensiones como por sus prestaciones técnicas de última generación. La nave cuenta con 46 metros de eslora y una superficie útil de alrededor de 800 metros cuadrados. Para garantizar una estadía placentera a sus invitados, dispone de seis suites, diversos espacios privados de ocio y hasta de un helipuerto en la cubierta superior para facilitar los traslados aéreos de los pasajeros. En el apartado mecánico, su potencia resulta avasallante: gracias a sus cuatro motores con 1450 caballos de vapor cada uno, puede alcanzar los 37 kilómetros por hora de velocidad de crucero en mar abierto.

Cómo se construyó el nuevo superyate 'Enejota' de Neymar

La lujosa embarcación del futbolista brasileño posee un origen particular ligado al trabajo pesado y la resistencia de alta mar.

La imponente estructura del barco no responde a un desarrollo convencional de astillero tradicional para naves de recreo. Lo curioso es que el ‘Enejota’ no fue construido desde cero, sino que nació a partir de la remodelación de una antigua embarcación de servicio pesado, denominada JAQ H1, según la revista brasileña Naútica. De este modo, merced a esta original metamorfosis de ingeniería, su diseño final logra una fusión perfecta entre una gran resistencia estructural para realizar largas travesías marítimas y el confort y la opulencia propios de un barco de primer nivel.

Qué otros bienes de lujo integran el millonario patrimonio de Neymar

Con esta adquisición náutica, el futbolista brasileño expande una impresionante colección personal de activos de altísima gama.

La incorporación de este barco consolida al delantero dentro de la elite de propietarios náuticos del deporte rey. Con la compra de su nuevo chiche, el ex Barcelona y PSG ingresó a un selecto grupo de figuras del deporte más popular del planeta, entre los que figuran Cristiano Ronaldo y David Beckham, que son dueños de superyates. Este desembolso se suma a una impresionante cartera de excentricidades que el jugador acumuló a lo largo de su carrera, ya que también ostenta una flota exclusiva de aviones privados y autos exóticos, incluyendo una réplica exacta del batimóvil, propiedades en distintos puntos del mapa y relojería de primer nivel dentro de su millonario patrimonio personal.

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