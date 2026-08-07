Marcelo Porcel irá a juicio oral luego de que la Justicia rechazara los planteos de su defensa

Marcelo Porcel irá a juicio oral acusado de abusar sexualmente de alumnos del colegio Palermo Chico. (Foto: archivo)

La Justicia rechazó todos los planteos de la defensa

Durante la etapa previa al juicio, la defensa de Marcelo Porcel intentó impedir la elevación de la causa mediante distintos recursos, todos desestimados por el magistrado.

Entre los principales planteos figuraban la nulidad de las declaraciones de los menores realizadas en Cámara Gesell y la anulación de los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y la querella, al considerar que existían supuestas irregularidades procesales.

Además, el empresario pidió el sobreseimiento, al sostener que los hechos investigados no constituían delito y que las pruebas reunidas eran insuficientes para sostener una acusación en un juicio oral.

La defensa también solicitó nuevas medidas de prueba, entre ellas la declaración de personal doméstico, vigiladores, ex empleadores y otros peritos, con el objetivo de aportar contexto sobre el vínculo de Porcel con los menores. Sin embargo, el juez entendió que la investigación ya estaba completa y que esas diligencias no resultaban indispensables.

Otro de los pedidos rechazados fue la realización de un juicio por jurados, ya que ese sistema no se encuentra previsto para este tipo de delitos en la Justicia nacional.

El juez Carlos Bruniard resolvió que el empresario sea juzgado por tres delitos contra 10 menores de edad. (Foto: archivo)

Cómo sigue la causa

La resolución que elevó el expediente a juicio es inapelable, por lo que el proceso continuará una vez que se designe el Tribunal Oral que intervendrá en el debate.

Mientras espera el inicio del juicio, Marcelo Porcel permanece bajo medidas restrictivas ordenadas por la Justicia. Lleva una tobillera electrónica, tiene prohibido acercarse a las presuntas víctimas y a sus familias, no puede salir del país y tampoco ausentarse de su domicilio por períodos prolongados sin autorización judicial.

Por su parte, los menores denunciantes cuentan con botones antipánico provistos por la Policía de la Ciudad para activar un protocolo de emergencia ante cualquier eventual incumplimiento de las restricciones.

Qué investiga la causa

La investigación judicial se centra en hechos que, según la acusación, ocurrieron entre 2022 y 2023. Las denuncias comenzaron a tomar forma cuando los padres de los menores conocieron los relatos de sus hijos y decidieron impedir que continuaran asistiendo a encuentros organizados por el empresario.

Posteriormente, en 2024, realizaron las presentaciones formales ante la Justicia. La causa quedó a cargo del fiscal Pablo Turano, quien reunió declaraciones de todos los menores en Cámara Gesell como parte de la investigación.

De acuerdo con el expediente, los hechos denunciados habrían ocurrido en distintos lugares vinculados a Marcelo Porcel, entre ellos su vivienda del barrio porteño de Palermo, un departamento desocupado propiedad de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero y sus oficinas.