En contraposición, la harina 0000, más refinada, es preferida para bizcochuelos, tortas, budines y galletitas, donde se busca una textura más tierna y delicada. Sin embargo, el contenido proteico y el comportamiento final de la harina no dependen solo de la cantidad de ceros, sino también de la variedad de trigo, la calidad de sus proteínas, el proceso de molienda y la fórmula de cada receta, permitiendo en algunos casos, como en panqueques, la sustitución con resultados variables.

¿Qué revisar en el envase al comprar?

Más allá de la cantidad de ceros, al momento de la compra es recomendable observar la información impresa en el paquete. Revisar el contenido de proteínas en la tabla nutricional, verificar la fecha de vencimiento y comprobar la denominación exacta del producto son pasos útiles para evitar confusiones. También es importante recordar que la harina leudante, que incorpora agentes químicos leudantes, no debe equipararse directamente a una harina 0000, ya que su función principal es el crecimiento de las masas.