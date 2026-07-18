La drástica decisión que tomaría Mauro Icardi por la China Suárez para no enfurecer a Bejamín Vicuña

Así, Brasil se posicionaría como el destino más favorable para sostener cierta estabilidad familiar y facilitar el contacto de los chicos con sus padres. "La tercera opción, que entiendo por el contexto China Suárez, Argentina, sus hijas y Benjamín Vicuña es la más 'atractiva', es Brasil", aseguró el periodista.

Además, Záffora reveló que la propuesta carioca que tiene Icardi es de un club de San Pablo. "Tiene una propuesta muy interesante de un equipo, que sé cuál es pero no tengo muy chequeado, en Sao Paulo", detalló. Esta posibilidad le permitiría al futbolista continuar su carrera en un mercado de gran relevancia y competir en el máximo nivel continental.

La elección del próximo destino de Mauro Icardi se produce, además, en medio de la fuerte tensión que existiría entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio. Según se señaló en DDM, la expareja atravesaría un momento de distancia y desacuerdos vinculados con la crianza de los niños.

"Por una predisposición de distancias, van a evaluar todos los escenarios", explicó Záffora al referirse a la búsqueda del nuevo club y a la situación familiar que rodea la decisión. En ese contexto, el actor chileno parecería estar cada vez menos dispuesto a aceptar los constantes viajes y mudanzas de sus hijos.

"Está con poca paciencia Benja, pero todavía no explota por muchas cuestiones. Con los no cumplimientos se calló la boca", afirmó el periodista. De esta manera, la posibilidad de que Icardi continúe su carrera en Brasil no solo respondería a una cuestión deportiva o económica, sino que también podría convertirse en una alternativa para reducir las tensiones familiares y evitar que el conflicto escale aún más; así como también él estaría mucho más cerca de sus propias hijas, Isabella y Francesca, fruto de su matrimonio con Wanda Nara.

Cuál es el importante logro judicial de Wanda Nara sobre Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray

En medio del conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas, Wanda Nara recibió una resolución favorable en las últimas horas que vuelve a complicar la situación del futbolista. La mediática, acompañada por su equipo legal encabezado por Ana Rosenfeld, logró que la Justicia actualizara el monto de la manutención y estableciera nuevas condiciones para el pago.

La información fue difundida por Marina Calabró en PrimiciasYa (América TV), donde detalló que la cuota alimentaria tuvo un importante incremento. Hasta el momento, Icardi debía abonar 30 mil euros mensuales, pero ahora el monto fue actualizado a 45 mil dólares.

La nueva cifra representa un aumento del 50% y se suma a la deuda que el delantero mantiene, luego de que, según lo informado, no cumpliera con los pagos correspondientes. Actualmente, Mauro Icardi se encuentra sin club tras quedar en libertad de acción luego de que el Galatasaray anunciara el final de su vínculo.

Ana Rosenfeld explicó los alcances de la medida y señaló: "Se ajusta la manutención de las niñas. Era de 30 mil euros y ahora el juez dispuso que se conviertan en 45 mil. Dijo que, desde abril, Icardi tiene que pagar y, como no paga, le vamos a aplicar una multa. Que no cancele de a 30 mil, sino de a 45 mil".

Además, precisó que la deuda correspondiente a abril y mayo asciende a 90 mil euros: "Quedó firme por abril y mayo: 90 mil euros debe. Después va Wanda para que le actualicen la cuota desde mayo en adelante. Una cuota que se incrementa en un 50%".