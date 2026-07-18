A días de ser mamá, Sofía Aldrey se despidió de su panza con un emotivo álbum de fotos

En una de las fotografías, Sofía aparece sentada de perfil, con el cabello recogido y ambas manos sobre su panza. La imagen, tomada frente a unas cortinas blancas, destaca su silueta y transmite la intimidad de la espera.

Otra de las postales se concentra en el embarazo en primer plano. La panza ocupa el centro de la escena, mientras las manos de la futura mamá descansan sobre ella y la luz que ingresa por una ventana genera un particular juego de sombras sobre su piel.

En otra de las imágenes, Nacho Vivas también participa del momento. Sus manos se suman a las de Sofía sobre la panza, mientras detrás se observa un ramo de flores. La escena refleja la espera compartida por la pareja.

El álbum también incluye una fotografía de Sofía recostada de lado sobre un sillón claro, con la panza en primer plano y una mano apoyada sobre ella. Detrás, a través de la ventana, se distingue la fachada de un edificio.

Otra de las postales muestra a la pareja de pie y tomada de la mano. El embarazo queda en el centro de la imagen, mientras ambos aparecen unidos en la espera de la llegada de su primer hijo.

La última fotografía es la más luminosa de la producción. Allí, Sofía Aldrey posa de perfil, sonriente, con una camisa blanca abierta que deja ver su panza. A su lado se observa un jarrón con flores y, detrás, la ciudad a través de una amplia ventana.

Qué dijo Carmen Barbieri al enterarse del embarazo de Sofía Aldrey, exnovia de Feb Bal

Desde que Sofía Aldrey anunció públicamente su embarazo en marzo pasado, la noticia generó una enorme alegría entre sus seres queridos y también provocó la reacción de su exsuegra, Carmen Barbieri. Lo cierto es que la conductora no dudó en referirse al especial momento que atraviesa la expareja de su hijo, Fede Bal, y también habló sobre sus propios deseos de convertirse en abuela.

Actualmente, Sofía Aldrey espera a su primer hijo junto a Nacho Vivas, con quien mantiene una relación desde mediados de 2024. El embarazo llegó luego de que la joven lograra reconstruir su vida sentimental tras su mediática separación de Fede Bal. En ese sentido, cabe recordar que su actual pareja, exdirectivo de C5N, tuvo anteriormente un vínculo con Estefi Berardi, una de las mujeres con las que el actor habría mantenido un romance mientras estaba en pareja con Sofía, situación que derivó en el recordado "lavarropasgate" de febrero de 2023.

En medio de la expectativa por la llegada del bebé, Carmen Barbieri fue consultada sobre la maternidad de quien fue pareja de su hijo. Durante una entrevista con Puro Show, el programa de El Trece, la actriz y conductora expresó sin vueltas la felicidad que le produjo enterarse de la noticia. “Me dio mucha alegría”, manifestó con una sonrisa.

Además, el cronista le recordó que, en el pasado, había considerado a la marplatense como una de las mujeres ideales para convertirse en la madre de los hijos de Fede Bal. Ante esa referencia, la capocómica prefirió mantener una postura prudente y no involucrarse en las decisiones personales de su hijo. “Las candidatas eran todas buenas mientras estaban enamorados. Yo no soy quien para opinar. Y además, en cuanto a Fede con el tema de los nietos… que la vida fluya”, señaló.

Con evidente cariño, Carmen Barbieri también destacó el vínculo que mantiene con la familia de su exnuera. “A Sofía la conozco de chiquita, yo soy amiga del abuelo, don Aldrey, lo quiero mucho. Una familia hermosa y ella debe estar muy feliz. Estoy muy contenta”, aseguró.

Finalmente, al ser consultada sobre sus ganas de que Fede Bal se convierta en padre, la conductora respondió con sinceridad: “Claro que me gustaría, pero no soy de esas pesadas de ‘¿para cuándo el nieto?’. Si viene, viene”. Y, al hablar sobre la posibilidad de que su hijo sea un buen papá, reveló: “Me lo imagino padre porque ama a los chicos. Estaba con el bebé de Sofía Pachano, que lo conocía recién, y se puso a llorar de la emoción. Va a ser un buen padre, ojalá sea papá y, si no, está bien”.