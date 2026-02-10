No tires las carteras viejas en tu casa, tenés un tesoro: cómo reutilizarlas en simples pasos

Además, reutilizarlas permitió ahorrar dinero en organizadores, neceseres o cestos que, en el mercado, suelen tener precios elevados cuando son de buena calidad. En este contexto, las carteras viejas pasaron de ser un estorbo a convertirse en una solución concreta.

Cómo hacer un neceser de viaje resistente usando una cartera reciclada

Los neceseres comerciales, especialmente los económicos, se rompieron rápido o no soportaron el uso diario. En cambio, una cartera reciclada ya tenía la estructura necesaria para convertirse en un estuche duradero, ideal para viajes, gimnasio o para llevar dentro del bolso de todos los días.

Materiales necesarios

Una cartera en desuso, preferentemente con cierre y forro firme

Tijera

Regla o cinta métrica

Hilo y aguja resistente o silicona líquida / pegamento para telas

Tiza, lápiz o marcador

Cierre reutilizado (opcional)

Carteras 3

Paso a paso para transformar carteras viejas en un neceser

Elegir la parte más firme: abrí la cartera y observá qué zonas se conservaron mejor. La base y los laterales suelen mantener la estructura original. Esas partes funcionaron como cuerpo del neceser y aseguraron resistencia.

abrí la cartera y observá qué zonas se conservaron mejor. La base y los laterales suelen mantener la estructura original. Esas partes funcionaron como cuerpo del neceser y aseguraron resistencia. Marcar y cortar: definí el tamaño según el uso que vayas a darle. Un rectángulo de aproximadamente 25 x 15 centímetros resultó ideal para cosméticos o artículos de higiene personal. Marcá la forma con lápiz o tiza y cortá con cuidado, respetando el forro si estaba en buen estado.

definí el tamaño según el uso que vayas a darle. Un rectángulo de aproximadamente 25 x 15 centímetros resultó ideal para cosméticos o artículos de higiene personal. Marcá la forma con lápiz o tiza y cortá con cuidado, respetando el forro si estaba en buen estado. Rearmar el cuerpo del estuche: doblá la pieza hasta lograr la forma deseada. Si la cartera tenía un cierre funcional, convino reutilizarlo. En caso contrario, se pudo coser uno reciclado o incorporar un broche, velcro o botón imantado.

doblá la pieza hasta lograr la forma deseada. Si la cartera tenía un cierre funcional, convino reutilizarlo. En caso contrario, se pudo coser uno reciclado o incorporar un broche, velcro o botón imantado. Cerrar y reforzar los laterales: cose o pegá los costados con puntadas firmes o silicona líquida. Las esquinas necesitaron un refuerzo extra, ya que soportaron mayor peso con el uso.

cose o pegá los costados con puntadas firmes o silicona líquida. Las esquinas necesitaron un refuerzo extra, ya que soportaron mayor peso con el uso. Detalles que suman funcionalidad: los bolsillos internos originales sirvieron para separar objetos pequeños. También se pudo forrar el interior con tela impermeable reciclada, como una cortina de baño, para mayor durabilidad. El resultado fue un neceser único, resistente y mucho más duradero que muchos modelos comprados.

Organización creativa: reciclá una cartera vieja como cesto colgante

Otra forma ingeniosa de reutilizar carteras viejas fue convertirlas en cestos colgantes. Esta opción resultó ideal para baños, placares, dormitorios o cuartos infantiles, ya que permitió organizar sin ocupar espacio en superficies.

El plus: además de funcional, este tipo de cesto aportó textura y personalidad al ambiente. Una cartera de cuero sintético, tela estampada o lona se transformó en un elemento decorativo inesperado.

Materiales necesarios

Cartera vieja rígida o semirrígida

Tijera o cúter

Ganchos para colgar, pitones o tiras resistentes

Taladro manual, punzón o clavo caliente

Regla y marcador

Tornillos y tarugos (opcional)

Carteras 4

Paso a paso para crear un cesto colgante con carteras viejas