Despidieron a un médico en Córdoba porque descubrieron que hace contenido para OnlyFans
Nico Zetta relató que lo desvincularon de un centro de salud municipal en La Calera cuando descubrieron que grababa videos para OnlyFans.
Un médico denunció públicamente que fue echado del establecimiento municipal donde trabajaba en La Calera y aseguró que la decisión estaría relacionada con su actividad en redes sociales y su cuenta en OnlyFans. El caso, que rápidamente se viralizó, abrió un fuerte debate sobre discriminación laboral, libertad individual y los límites entre la vida privada y el ámbito profesional.
El protagonista es Nico Zetta, quien compartió su versión de los hechos a través de un video grabado mientras salía del edificio municipal. Allí, lanzó una frase contundente que encendió la polémica: “Me acaban de echar porque tengo OnlyFans. Es incompatible con mi trabajo como médico”. Con ironía, agregó: “Gracias Calera por tanto”.
En el mismo mensaje, el profesional dejó en claro continúa desempeñándose en guardias médicas en otras localidades. “No me voy a quedar en un lugar donde tengan la cabeza tan chiquitita para no aceptar que se pueden tener las dos cosas. Lo importante es la calidad de la atención, no lo que uno hace por fuera”, expresó, cuestionando directamente el criterio de las autoridades.
La situación tomó aún más repercusión luego de ser replicada por la cuenta Córdoba.Gay, desde donde señalaron que se trataría de un acto de discriminación laboral. En esa publicación remarcaron una aparente contradicción entre municipios y sostuvieron: “En La Calera su actividad privada es un problema, en La Falda se valora su capacidad profesional”. Además, recordaron que el médico nunca habría producido contenido dentro de un hospital ni durante su horario de trabajo.
En su cuenta de Instagram, Nico Zetta se presenta como médico y mantiene visibles los enlaces a su perfil de OnlyFans y a otra plataforma similar llamada Just For Fans. También incluye el acceso a su cuenta de X, lo que alimentó el debate en redes y generó una ola de comentarios a favor y en contra.
Ante el impacto mediático del caso, ElDoce.tv consultó a la Municipalidad de La Calera, que negó el despido y dio una versión diferente. “El médico mencionado no ha sido despedido, sino que por un proceso de reestructuración interna no se ha renovado su contrato”, indicaron desde el Ejecutivo local, sin brindar mayores detalles sobre la decisión.
Aunque el comunicado oficial evitó referirse al contenido que el profesional realiza fuera del ámbito laboral, el caso sigue generando controversia, especialmente por versiones que señalan que el médico habría participado en videos de actos sexuales. Mientras tanto, el episodio continúa alimentando la discusión sobre hasta qué punto la vida privada puede influir en el trabajo de un profesional.