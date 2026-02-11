Despidieron a un médico en Córdoba porque descubrieron que hace contenido para OnlyFans

En su cuenta de Instagram, Nico Zetta se presenta como médico y mantiene visibles los enlaces a su perfil de OnlyFans y a otra plataforma similar llamada Just For Fans. También incluye el acceso a su cuenta de X, lo que alimentó el debate en redes y generó una ola de comentarios a favor y en contra.

Ante el impacto mediático del caso, ElDoce.tv consultó a la Municipalidad de La Calera, que negó el despido y dio una versión diferente. “El médico mencionado no ha sido despedido, sino que por un proceso de reestructuración interna no se ha renovado su contrato”, indicaron desde el Ejecutivo local, sin brindar mayores detalles sobre la decisión.

Aunque el comunicado oficial evitó referirse al contenido que el profesional realiza fuera del ámbito laboral, el caso sigue generando controversia, especialmente por versiones que señalan que el médico habría participado en videos de actos sexuales. Mientras tanto, el episodio continúa alimentando la discusión sobre hasta qué punto la vida privada puede influir en el trabajo de un profesional.