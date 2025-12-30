Ola de calor y consumo récord: cinco recomendaciones para un uso eficiente de la energía

En medio de las altas temperaturas y el aumento del consumo eléctrico, Edenor compartió una serie de recomendaciones para optimizar el uso de la energía en los hogares y evitar picos de demanda durante las jornadas de calor extremo.
Ante la demanda récord de electricidad por las altas temperaturas, Edenor difundió una serie de tips para promover la correcta utilización de la electricidad y reducir la sobrecarga del sistema durante los días de calor extremo.
Ola de calor y consumo récord: Edenor brinda recomendaciones para un uso eficiente de la energía
En medio de las altas temperaturas y el aumento del consumo eléctrico, Edenor compartió una serie de recomendaciones para optimizar el uso de la energía en los hogares y evitar picos de demanda durante las jornadas de calor extremo.
Uno de los principales factores que genera picos en la red eléctrica es el uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo. En ese sentido, recomendaron:
El uso intensivo de equipos de refrigeración es uno de los principales factores de consumo durante el verano. Edenor aconseja:
Para un uso más eficiente de la energía en los hogares, se recomienda:
Para optimizar el consumo de los electrodomésticos de uso diario, la empresa recomienda:
En relación con la cocción de alimentos, Edenor recuerda que:
Con estas acciones, Edenor reafirma su compromiso con el uso eficiente de la electricidad. En días de alta demanda, cada pequeña decisión cuenta: cuidar el consumo es la clave para asegurar la estabilidad del sistema y garantizar un servicio de calidad para todos.
Para conocer más consejos de consumo inteligente y climatización ingresá en el siguiente link.