Actualidad
Edenor
Ola de calor
Actualidad

Ola de calor y consumo récord: cinco recomendaciones para un uso eficiente de la energía

Ante la demanda récord de electricidad por las altas temperaturas, Edenor difundió una serie de tips para promover la correcta utilización de la electricidad y reducir la sobrecarga del sistema durante los días de calor extremo.

En medio de las altas temperaturas y el aumento del consumo eléctrico, Edenor compartió una serie de recomendaciones para optimizar el uso de la energía en los hogares y evitar picos de demanda durante las jornadas de calor extremo.

Uno de los principales factores que genera picos en la red eléctrica es el uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo. En ese sentido, recomendaron:

  • Evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo para reducir picos de demanda y favorecer el ahorro energético.
  • Optar por electrodomésticos de bajo consumo y alta eficiencia energética.
  • Si vas a elegir un nuevo electrodoméstico preferí aquellos que cuentan con clasificación energética A o superior.

Climatización: cómo usar el aire acondicionado sin disparar el consumo

El uso intensivo de equipos de refrigeración es uno de los principales factores de consumo durante el verano. Edenor aconseja:

  • Utilizar el aire acondicionado a 24 °C para lograr un consumo equilibrado.
  • Complementar el aire acondicionado con ventiladores, que consumen hasta 12 veces menos energía.
  • Limpiar periódicamente los filtros del aire acondicionado.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas en los ambientes climatizados.
  • Utilizar cortinas, aleros o toldos para reducir el ingreso de calor.
  • Climatizar únicamente los ambientes que estén en uso.
image

Iluminación eficiente: pequeños cambios que suman ahorro

Para un uso más eficiente de la energía en los hogares, se recomienda:

  • Apagar las luces que no se estén utilizando.
  • Utilizar lámparas LED.
  • Adaptar la iluminación a las necesidades de cada ambiente.
  • Priorizar la iluminación focalizada en lugar de iluminar todo el espacio.
  • Electrónica en stand-by: el consumo invisible
  • Los dispositivos en modo de espera también generan consumo energético. Por eso, Edenor sugiere:
  • Desconectar los artefactos que permanezcan en “stand by”, ya que pueden representar hasta un 15 % del consumo total del hogar.
  • En el caso de las computadoras, apagar solo la pantalla durante pausas cortas, dado que el monitor es el componente que más energía consume.

Heladera, lavarropas y plancha: claves para la línea blanca

Para optimizar el consumo de los electrodomésticos de uso diario, la empresa recomienda:

  • Revisar el estado de los burletes de la heladera y reemplazarlos si están deteriorados.
  • Abrir la heladera solo cuando sea necesario, ya que cada apertura genera una pérdida de frío y un mayor consumo energético.
  • Ubicar la heladera lejos de fuentes de calor y con espacio suficiente para su ventilación.
  • Evitar el uso del lavarropas y la plancha en los horarios de mayor demanda eléctrica (entre las 12 y las 18, y entre las 20 y las 23).
  • Aprovechar al máximo la capacidad de carga del lavarropas y utilizar ciclos cortos.
  • Utilizar la plancha desde el momento en que se conecta y desconectarla antes de finalizar, aprovechando el calor residual.
  • Cocina eléctrica: cómo reducir el gasto al cocinar

En relación con la cocción de alimentos, Edenor recuerda que:

  • El microondas es un electrodoméstico de alto consumo energético.
  • No es necesario precalentar el horno eléctrico para cocciones superiores a una hora.
  • Se recomienda apagar el horno unos minutos antes de finalizar la cocción y aprovechar el calor residual.
  • Evitar abrir el horno eléctrico innecesariamente, ya que cada apertura implica una pérdida aproximada del 20 % del calor.
  • Tapar las ollas al cocinar en anafes eléctricos permite acelerar la cocción y ahorrar hasta un 25 % de energía.

Con estas acciones, Edenor reafirma su compromiso con el uso eficiente de la electricidad. En días de alta demanda, cada pequeña decisión cuenta: cuidar el consumo es la clave para asegurar la estabilidad del sistema y garantizar un servicio de calidad para todos.

Para conocer más consejos de consumo inteligente y climatización ingresá en el siguiente link.

