Significado de los sueños: muros sin salida y la angustia de estar atrapado con uno mismo

Cuando el miedo es más fuerte que el deseo

Muchas veces soñamos con muros porque tenemos miedo. De avanzar, de equivocarnos, de elegir otra cosa. El muro aparece cuando el deseo quiere salir, pero no se lo permitimos. Es un no disfrazado de seguridad. Una barrera que construimos para no ver que queremos otra cosa.

¿Y si el muro es comodidad? ¿Y si preferís el encierro conocido a la libertad incierta? No hay juicio acá. Solo preguntas.

Derribar para encontrarse

No hace falta tirar todo. A veces alcanza con encontrar una hendija. Un resquicio por donde entre aire. Algo que te recuerde que podés mover las paredes, o al menos cambiarte de cuarto.

¿Te animás a escuchar qué te quiere decir ese muro?

Preguntas frecuentes: