Nazarena Vélez defendió a Fernanda Iglesias en LAM y desató un feroz cruce con Yanina Latorre

La exvedette continuó con su argumento: "Muchas veces hacemos lo mismo, Yani. Ponés una placa negra diciendo 'ya voy a contar, me está llegando más data'", a lo que Yanina respondió: "Pero es data, cosas que están pasando en un expediente con Wanda, que ellos son mediáticos. En esta fue extorsionadora".

Nazarena insistió en su punto de vista: "Te quiso lastimar, ella siente que vos la lastimás", pero Latorre fue contundente: "Yo cuando digo que tengo data no quiero lastimar a nadie, me estás comparando con Fernanda y no te lo voy a permitir, Nazarena".

La conductora de SQP fue aún más directa: "Eso habla de que es una mala persona. Me estás comparando una placa negra con una mina que le agarró un ataque y dijo 'disfruten' por un cuento de Damasia Ochoa que yo no había contado. Cuando yo doy data yo laburo y hago periodismo de espectáculos. Yo no soy ni carpeteadora ni amenazadora y cuando a mí me llega data de alguien mala le aviso".

Vélez intentó aclarar su postura: "Yani, no me estás escuchando. Yo te estoy diciendo que vos no extorsionás, que vos tirás información. Ella se sintió atacada como le hace a Pepe. Está enojada".

Pero Yanina no cedió: "No tiene razón el enojo, se habla, se charla, no se publican cosas", a lo que Nazarena respondió: "Yo cuando me enojo puedo hacer eso". La respuesta de Latorre fue lapidaria: "Sos igual que Fernanda, no habla bien de vos".

Finalmente, Vélez cerró con una reflexión sobre el conflicto: "Si yo siento que vos me estás humillando, como Fernanda lo sintió en su momento, que mentimos sobre ella, que ella necesita trabajar...", pero fue interrumpida por Yanina: "Y ella quién es para joder familias".

En ese momento, Pepe Ochoa también sumó su opinión: "Me parece que no se puede justificar todo lo que hizo Fernanda por el simple hecho de estar enojada. Porque entonces cuando uno está enojado carpetea a todo el mundo".

Nazarena, lejos de quedarse callada, le recordó a Pepe su propio accionar: "¿Vos cuando te enojaste no mandaste a cagar a alguno? Yo cuando te escuché enojarte con Laurita (Fernández) le fuiste de fondo".

Fernanda Iglesias contó su versión del escándalo con Yanina Latorre

Luego del fuerte descargo que Yanina Latorre lanzó en Sálvese quien pueda contra Fernanda Iglesias, la periodista decidió romper el silencio este miércoles en Intrusos (América TV) y responderle públicamente.

"Yo salí a defenderme de un ataque que vengo sufriendo hace mucho tiempo y me cansé de que digan mentiras sobre mí", expresó la panelista de Puro Show (El Trece), dejando en claro que no piensa quedarse callada ante las acusaciones.

Iglesias apuntó directamente contra lo que considera una táctica repetida por parte de su colega: "Conozco cuál es su modus operandi: agarrar todas las cosas que alguna vez salieron de esa persona malas, juntarlas, hacer un menjunje y tirarlas. Dijo que Lanata me echó, que no es verdad, o que yo me robé un contrato, eso no lo había escuchado nunca. Que soy mala madre, o sea, quién sos. Quién puede decirme a mí mala madre, más que mis hijos y mis hijos no lo dicen. Es tan bajo decir que sos mala madre".

También se refirió al tono de las críticas que recibió: "Que diga que me equivoqué en una información, que trabajo mal, que tengo olor a chivo, qué sé yo, pero lo que dijo no es verdad, es altamente ofensivo. Por eso, tuve que salir a defenderme".

En ese momento, el cronista Alejandro Guatti intervino para recordarle una de las frases más polémicas de Latorre: "Dijo que la envidiabas, porque vos no pudiste construir una familia y ella la tiene, querés destruirla".

La respuesta de Iglesias fue contundente y sin filtros: "¿Yo no tuve una familia? Tuve una familia durante 14 años, una familia constituida con marido y mujer, como quiere ella, porque ella es Dios, patria, sociedad, hasta la derecha de Videla, más o menos. Todo tiene que ser así, marido, mujer, el marido te hace de todo, te mete de todo. 'No seré feliz, pero tengo marido'. Tuve una familia, en un momento me sentí mal, me sentí humillada por mi marido, no me gustó lo que pasó y me separé, como tendría que haber hecho ella, pero no tiene los huevos. No entiendo de qué familia habla. Vos la tenés porque te aguantás las peores humillaciones".

Más adelante, se refirió al supuesto vínculo entre ella y Diego Latorre: "Sí, Diego me llamó. Diego me dijo que por favor que no siga más con esto, que iba a tener un quilombo con Yanina, que lo de la chica esta había sido una sola vez, que no la veía más. Yo le dije que se mandaba muchas cagadas. La culpa de todo la tiene él", reveló.

Además, denunció un comentario que consideró clasista por parte de Dora, la madre de Yanina: "Hoy para denigrarme la mamá de Yanina me dijo 'viajás en colectivo', como si fuera algo indigno. Esos son los valores que tiene esa gente, creen que porque tienen plata son mejores que nosotros y no, señores, no es así".

Por último, Iglesias se refirió a su salud mental, un tema que consideró sensible y que no debería ser usado como ataque: "Tuve muchos problemas de depresión, me ocupé mucho de mi salud mental, no es un tema para tirártelo por la cabeza, queda mal el que lo hace. Queda como un ignorante el que lo hace, porque es una enfermedad".