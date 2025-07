Ángel de Brito habló del secreto de Andrea Taboada y lanzó una indirecta a Fernanda Iglesias

Andrea Taboada y Ángel de Brito.jpg

"Mi reacción en lo de Domán fue bastante liviana. No sabía si llorar o putear. Eso es lo que genera Fernanda. Por eso arma todo esto. No comprendo lo que cuenta sobre Yanina", siguió su relato contra Iglesias, en diálogo con el ciclo nocturno de América TV.

El propio De Brito se refirió a la información importante que guarda Taboada y que, a diferencia de lo que hizo Iglesias con Latorre, decidió no contarlo. "Sé a qué se refiere con lo del secreto. Y Andrea, como la buena persona que es, no lo usó en contra de nadie ni a favor de ella. Lo podría haber contado en ese momento, sacarle provecho en la prensa y dañar a otra persona, pero no lo hizo. No tenía que ver con Fernanda. Tauro quiso decirle: 'Vos no harías lo que hizo Fernanda'. Es una historia que involucra a un famoso, con una prueba contundente", mencionó al aire.

Nazarena Vélez defendió a Fernanda Iglesias y se enfrentó a Yanina Latorre en LAM

La guerra entre las "angelitas" sumó un nuevo capítulo con Nazarena Vélez como protagonista, quien salió en defensa de Fernanda Iglesias frente a las críticas de Yanina Latorre.

Durante su intervención en LAM (América TV), Nazarena respaldó a su excompañera y expresó: "Yo trabajé dos años con Fernanda y no es así. Fernanda tiene momentos en los que está muy triste... Aparte, yo la conozco mucho, y si una persona no está bien, yo la justifico o trato de entender su accionar".

Pepe Ochoa no tardó en responder y trajo al presente el conflicto que desató Fernanda Iglesias: "Ella no estuvo bien un montón de veces y acá la bancamos. Un día decide abrir la puerta de la cueva de las maravillas, criticándonos a nosotros, y simplemente le respondimos". Con firmeza, agregó: "Estás justificando a una mina hostigadora y violenta como Fernanda Iglesias. Es raro".

Yanina Latorre intervino con una postura firme: "No tenés razón, Naza. La verdad es que no tenés razón". Nazarena no se quedó callada y replicó: "Bueno, nosotros hemos hecho cosas como 'ya te voy a contar quién te caga'. Depende cómo lo tomes. Cuando lo hacés vos, Pepe, no lo ves así".

La exvedette continuó su planteo: "Muchas veces hacemos lo mismo, Yani. Ponés una placa negra diciendo 'ya voy a contar, me está llegando más data'...". Yanina respondió rápidamente: "Pero eso es data real, cosas que están pasando en un expediente, como el de Wanda. Ellos son mediáticos. En este caso, Fernanda fue extorsionadora".

Nazarena insistió con su mirada sobre el conflicto: "Ella siente que vos la quisiste lastimar, como siente que la lastimás seguido". Yanina fue tajante: "Yo cuando digo que tengo data no es para lastimar a nadie. Me estás comparando con Fernanda y no te lo voy a permitir, Nazarena".

"Eso habla de que es una mala persona. Me estás comparando una placa negra con una mina que tuvo un ataque y escribió 'disfruten', por un cuento de Damasia Ochoa que yo ni había contado. Cuando yo doy data, es porque trabajo y hago periodismo de espectáculos. No soy ni carpeteadora ni amenazadora. Si me llega algo de alguien que es mala persona, se lo aviso."

Nazarena intentó calmar el tono y aclarar su postura: "Yani, no me estás escuchando. Yo no estoy diciendo que vos extorsionás. Vos tirás información. Ella se sintió atacada, como lo hace con Pepe. Está enojada". Pero Yanina no cedió: "El enojo no justifica nada. Se habla, se charla, no se publican cosas".

Vélez respondió con sinceridad: "Yo cuando me enojo, a veces también reacciono así". Latorre fue lapidaria: "Entonces sos igual que Fernanda. Y eso no habla bien de vos".

Nazarena cerró con una reflexión: "Si yo siento que me estás humillando, como Fernanda sintió en su momento... que se mintió sobre ella, que necesita trabajar..." Pero Yanina la interrumpió: "¿Y ella quién es para joder familias?".

En ese momento, Pepe Ochoa también sumó su visión: "No se puede justificar todo lo que hizo Fernanda solo porque estaba enojada. Si es así, cualquiera que se enoja tiene derecho a carpetear a todo el mundo". Vélez, firme, le recordó a Pepe su propio accionar en el pasado: "¿Vos cuando te enojaste no mandaste a cagar a alguien? Yo te escuché cuando te enojaste con Laurita (Fernández)... y le fuiste de fondo".